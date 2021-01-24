"ربي يحرق قلبك"... سر تصدر الفنانة السعودية ريم عبد الله التريند

كان اسم الممثلة السعودية، ريم عبد الله، من بين أكثر الموضوعات المتداولة على محرك البحث "غوغل" في المملكة، وذلك بعد ردها على متابعة غاضبة دعت عليها.

وقامت المتابعة على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي بالدعاء على ريم عبد الله بسبب إعجاب زوجها بها، قائلة لها: "الله لا يوفقك يا شيخة، من يوم طلعتي التمثيل وزوجي معجب فيك وكل يوم يتابعك، إن شاء الله ربي يحرق قلبك مثل ما حرقتي قلبي".

ولم تصمت ريم عبد الله أمام هجوم المتابعة لترد عليها بدعابة ومتغنية بمثل شعبي سعودي: "بالله يا ناس شوفوا أنا وش ذنبي، المثل يقول "امسكوا تيسكم ما تيجيه... كملوا الباقي".

​من ناحية أخرى، حاز أحدث مسلسلات ريم عبد الله التلفزيونية "عندما يكتمل القمر 2" الذي بدأ عرضه على منصة "شاهد" الرقمية على اهتمام المستخدمين على "تويتر" في السعودية، ودشنوا هاشتاغ باسمه احتل قائمة الأكثر تداولا على موقع التغريدات.

كما حظيت حلقة من المسلسل مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة باهتمام مستخدمي "تويتر"، ودشنوا هاشتاغ لها باسم "ريم تدعم ذوي الهمم بمسلسل القمر".

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وتنشغل ريم عبد الله حاليا بتصوير مسلسل سعودي جديد في مدينة الإنتاج الإعلامي بالعاصمة المصرية القاهرة، والمقرر عرضه في شهر رمضان، وينتمي للأجواء التراثية، وتدور أحداثه حول الحجار قبل 100 عام.

يشار إلى أن ريم عبد الله بدأت مشوارها الفني مع "الثنائي" ناصر القصبي وعبد الله السدحان في الجزء 14 من المسلسل السعودي الساخر "طاش ما طاش"، كما ظهرت مع القصبي في الجزء الثاني من "العاصوف"، الذي أثار جدلا واسعا في السعودية وقت عرضه.