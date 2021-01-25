فتاة صينية تغني لنانسي عجرم... فيديو

وقد لقي الفيديو الذي تغني فيه الفتاة الصينية أغنية "أنت إيه" للمطربة اللبنانية نانسي عجرم تفاعلا كبيرا.
وعلق البعض بأن هذا التفاعل سببه أن الفتاة تغني باللغة العربية الصعبة عليها، خاصة وأن الأغنية باللهجة المصرية.
فتاة صينية تغني اغنية #انت_اية للنجمة #نانسي_عجرم 🎤❤️@NancyAjram pic.twitter.com/1rlZob16sJ— نـــــــُور🌸 (@NourHamdy__) January 24, 2021
وقد أعادت الفنانة نانسي عجرم نشر مقطع الفيديو على حسابها، دون أن تعلق عليه.
وكانت أغنية "أنت إيه" قد لاقت أيضاً إعجاباً عالمياً، حيث غنتها أيضا المغنية الإسبانية الشهيرة أنديا مارتينيز قبل أشهر قليلة، وعبّرت عن حبها لعجرم وأمنيتها بتقديم ديو غنائي معها.
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