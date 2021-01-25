أم تقيد ابنها بالسلاسل الحديدية لمدة عامين

يتعرض بعض الأشخاص لأمراض نفسية يمكن أن تقود إلى تبعات خطيرة عليه وعلى أسرته إذا لم يتم تداركها مبكرا، وهو ما تجسده حالة الشاب المصري "محمد" الذي يعاني من المرض، بصورة جعلت والدته تقيده بسلاسل حديدية لحمايته وأسرته من أي تصرف خطير يمكن أن يقدم عليه دون أن يدرك.

ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الجهات المسؤولة في محافظ الدقهلية، سارعت التعامل الفوري مع الحالة وإيداعها مستشفى الأمراض النفسية ، كما قامت لجنة إغاثة اجتماعية وصحية بالانتقال لمسكن الأسرة.

ولفتت البوابة المصرية إلى أن السلطات الصحية في مصر أخذت مسحة من المواطن وأخذ عينات دم لإجراء التحاليل اللازمة لصحته الجسدية بالتزامن مع تلقيه العلاج النفسي.

وتابعت: "قررت الجهات المسؤولة في المحافظة توفير مواد غذائية للأسرة بمحل إقامتها بعزبة الشال، حيث كان الشاب يقيم بمسكن بالإيجار مع والدته وشقيقتان إحداهما لديها طفلين".

وأوضحت أنه تم صرف مساعدات مالية شهرية للأسرة التي ليس لها مصدر دخل سوى 900 جنيه من معاش الأم.

ولفتت إلى أن الأم التي قيدت ابنها لمدة عامين أكدت أنها كانت مضطرة لذلك لأن حالته خطيرة، مشيرة إلى أن أحد المستشفيات قررت إخراجه وقالت إنه يمثل خطرا على النزلاء الآخرين.