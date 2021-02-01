مذيعة عربية تتعرض لموقف ساخر... فيديو

وكتبت: "حوار طريف بين حول ارتباط الصين بالفيروسات... الدكتور حاول جاهدا أن يجد لهم عذرا ولكن".
وتسبب تعليق استشاري الأمراض المعدية ثامر الخشان على علاقة الصين بالفيروسات في ضحك المذيعة التي تستضيفه".
يذكر أن دندراوي كانت تسأل الخشان عن مدى ارتباط الصين بالفيروسات بشكل عام، ليرد عليها: "الموضوع ليس له علاقة بالصين بقدر ما له علاقة بالعادات الاجتماعية".
حوار طريف بين @Thamer_Hamid و @sarahd حول ارتباط #الصين بالفيروسات 😂 الدكتور حاول جاهدا أن يجد لهم عذرا ولكن... 🤦♀️😂— العربية - #تفاعلكم (@tafa3olcom) February 1, 2021
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وحول ما إذا كان حديثه "يؤكد أن الفيروسات لها علاقة بالصين، رد الضيف بأنه حاول أن يجد لهم عذرا لكنه لم يوفق".
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