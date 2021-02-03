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    الفنانة المصرية رانيا يوسف في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثالث، الجونة، الغردقة، 19 سبتمبر/أيلول 2019

    رانيا يوسف تعتذر للمصريين وتشتكي لدولة عربية

    © AFP 2020 / AMMAR ABD RABBO
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    أصدر طارق العوضي، محامى الفنانة رانيا يوسف، بيانا إعلاميا منسوبا لها تتهم فيه المذيع العراقي نزار الفارس بعدم الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي وأنه تعمد إظهارها بشكل غير لائق.

    كما قالت الفنانة المصرية إنه غير فحوى حديثها وتعمد إظهار لقطات مجمعة من الحوار تعطي معنى زائفا ومشوها لحقيقة ما قيل على طول مدة الحوار، كاشفة عن تقديم شكوى رسمية ضده إلى السفير العراقي بالقاهرة، حسبما نقلت بوابة "أخبار اليوم" المصرية.

    وجاء في نص البيان: "جري العرف أن لكل مهنه قانون صارم وواضح ينظمها ببنود ومواد محددة، ولكن من المعلوم أن لكل مهنه ميثاق شرف إنساني إلي جانب مواد القانون الجامدة حيث أن ميثاق الشرف يعد بمثابة ظل القانون".

    وتابع: "ميثاق الشرف الإعلامي يجبر المشتغلين بالإعلام أن يحترموا ضيوفهم ويحترموا رغبتهم في الإخبار عن أنفسهم بالطريقة التي يريدونها، خاصة إذا كانوا هؤلاء الضيوف هم مشاهير المجتمع وخاصته".

    وأضافت يوسف: "في الحقيقة أنني كنت اتخذت قرارا بالحد أو الامتناع المؤقت عن اللقاءات الصحفية أو التلفزيونية وبالذات التي تعتمد على نشر التسجيل المصور عبر وسائل التواصل طلبا للمزيد من المشاهدات، حيث ثقافة الترند التي تتطلب في كثير من الأحيان قص وتغيير فحوى الكلام وإظهار لقطات مجمعة من الحوار (برومو) تعطي معنى زائفا ومشوها لحقيقة ما قيل على طول مدة الحوار".

    وأردفت قائلة: "لكني وبعد إلحاح من مذيع عراقي - مع كامل حبي وتقديري لشعب العراق العزيز والجمهور العراقي - فقد أرسل هذا المذيع رسائل كثيرة وملحة أن لقائي مع قناته ليلة رأس السنة سيكون نصرا كبيرا له في مجال عمله، وأن القناة لا تملك الميزانية التي تجعلها تدفع المبالغ التي يحصل عليها الشخصيات العامة والفنانين، وبعد إلحاح مستمر وافقت على إجراء اللقاء دون أي مقابل مالي تقديرا للجمهور العراقي الكبير".

    الممثلة المصرية رانيا يوسف
    © REUTERS / STRINGER
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    واستطردت بالقول: "لكنني وفي أثناء الحوار فوجئت ببعض الأسئلة التي يمكن أن نسميها (أسئلة سمجة).. فكان الرد التلقائي مني أن أجيب بشيء من السخرية والضحك وهذه طريقة معروفة لمواجهة السماجة".

    وتابعت:

    من هذه النوعية سؤال حول ملابس الفنانات بالعموم في المهرجانات السينمائية فرددت بإجابة ساخرة اجتزأت من سياقها وقلت مؤكدة أنني أضحك ولا أتكلم بجدية.. أنا بحاول أهزر معاك طول الوقت.

    وأوضحت يوسف أن استخدامها للآية القرآنية الشريفة "وأما بنعمة ربك فحدث" لم يكن له أي علاقة بسياق الإجابة عن جمال الفنانات أو ملابسهن، مضيفة أنها قالت بالنص بعد استشهادها بهذه الآية: "مش قصدي في الجسم أنا قصدي في الحياة فلما يبقى عندك حاجة حلوة اظهرها. أنا أقصد في الحياة عامة وليس الجسم".

    الممثلة المصرية رانيا يوسف
    © REUTERS / STRINGER
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    أما النقطة الأخرى التي أثارت المشاعر فكانت بشأن سؤال حول الحجاب، حيث أوضحت الفنانة أنها قالت: "بشكل شخصي لا أرى أنني سأرتدي الحجاب وهذا موضوع شخصي بحت لا علاقة له بأنني أفتي في الدين لغيري"، مشيرة إلى أن قول هذا الرأي أو غيره ليس دعوة ولا يحمل في طياته أي شيء تجاه من يلبسن الحجاب.

    وبحسب البيان، فبعد انتهاء الحوار اتصلت رانيا يوسف وأرسلت رسائل للمذيع تطالبه بحذف سؤال الحجاب وإجابته خشية أن يحدث بلبلة وقد وعد بعد سؤال القناة والمخرج أن يحذف هذا المقطع ولكنه لم يف بوعده وأذاع اللقاء كاملا.

    وأشارت إلى أنها التقت بسفير العراق في مصر، أحمد نايف رشيد، وتقدمت بشكوى فيها ملف كامل موثق بالصوت والكتابة والتواريخ "لما حدث من اجتزاء وخداع قبل وبعد الحوار"، موضحة أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية في دولة العراق ضد إدارة القناة والمذيع.

    وختمت بيانها بـ: "أرجو من الجميع ألا يحكم بحكم متسرع ومبني على لقطات مجتزأة ومحرفة عن سياقها من الحوار.. كما أنني أقدم اعتذاري الخالص لجموع الشعب المصري خاصة لكل فرد رأى أو سمع هذا الحوار المجتزأ".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    العراق, فستان رانيا يوسف, رانيا يوسف
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