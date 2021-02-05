أسرار عن عزت العلايلي... مبارك لم ينس له هذا الموقف... وبكى قبل شهر من وفاته

حفل مشوار الفنان المصري، عزت العلايلي، الذي رحل عن عالمنا، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 86 عاما، وبعد مشوار فني زاخر بالأعمال الفنية المؤثرة في قلوب محبيه، بالعديد من المواقف المميزة، منها مع الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك.

كشف نقيب الممثلين المصريين، الدكتور أشرف زكي، العام الماضي، في لقاء له مع برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" المصرية، موقفا طريفا جمع بين عزت العلايلي والرئيس الراحل مبارك، إذ أكد أن الأخير نادى على العلايلي وأخبره أنه لن ينسى له موقفا محددا.

وبحسب رواية زكي، فقد قال حسني مبارك لعزت العلايلي:

"يا عزت هل تتذكر عندما دعوتك للعشاء ولم تلب الدعوة، وكان رد العلايلي عليه هو: يا ريس لقد أخبرتك هذا الموضوع سابقا وأنا اعتذرت لك، فرد مبارك مجددا: أنا لن أنسى يا عزت".

وكان آخر لقاء إعلامي أجراه عزت العلايلي قبل وفاته، مع برنامج "صاحبة السعادة"، قبل شهر، عندما كشف فيه عن وفاة زوجته.

وأكد العلايلي باكيا لمقدمة البرنامج الفنانة إسعاد يونس، وبتأثر أنه أحيانا يسمع صوت زوجته الراحلة في المنزل، وأنه أحيانا يصحو من النوم على صوتها لافتقاده الشديد لها، مؤكدا أنها "صاحبة فضل كبير جدا" في تربية أبنائهما، وأنه لا يستطيع أن يفي حقها.

توفي الفنان المصري، عزت العلايلي، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 86 عاما.

وأعلن منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عبر حسابه في موقع "فيسبوك"، وفاة العلايلي.

وزيرة الثقافة تصل جنازة عزت العلايلي https://t.co/STqCmrcgNP — البوابة نيوز (@AlBawabaNews) February 5, 2021

وشيعت جنازة عزت العلايلي من مسجد المروة في مدينة 6 أكتوبر في العاصمة المصرية القاهرة، وبمشاركة عدد من أصدقائه الفنانين، وأبرزهم لبلبة وإلهام شاهين، ووزيرة الثقافة المصرية ، الدكتورة إيناس عبد الدايم، والإعلامية، بوسي شلبي.

وكان آخر أفلام عزت العلايلي "تراب الماس"، الذي عرض في عام 2018، وهو من بطولة آسر ياسين ومنة شلبي وماجد الكداوني ومحمد ممدوح، وهو عن قصة لأحمد مراد ومن إخراج مروان حامد.