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    عارضة الأزياء، جيجي حديد، مع صديقها المغني، زين مالك

    جيجي حديد تحسم جدلا بشأن اسم مولودتها المثير لحيرة معجبيها

    © AFP 2020 / Mike Coppola
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    قدمت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فسلطينية، جيجي حديد، أمس الخميس، توضيحا بشأن اسم مولودتها الأولى، من صديقها المغني، زين مالك، والذي أثار حيرة معجبيها طوال الفترة الماضية.

    ونفت حديد (25 عاما) عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل مزاعم بعض معجبيها بأن اسم طفلتها "خاي" البالغة من العمر 5 أشهر كاملا هو "خيبة"، وذلك بعدما رصدوا تعليقا لها على "إنستغرام" تنادي فيه ابنتها بذلك الاسم.

    وجاء توضيح جيجي حديد ردا على حساب خاص بمعجبيها على موقع التغريدات الشهير، والذي قال في تغريدة له: "يبدو أن اسم ابنة جيجي حديد وزين مالك الكامل هي خيبة! اسم خيبة يستحضر المثابرة والشرف والأصالة، ويعني القدر والحظ".

    لكن سارعت جيجي حديد بالتوضيح في رد منها على الحساب ضاحكة أن اسم "خيبة" هو مجرد كنية أو لقب لاسم طفلتها خاي".

    ​وكانت حالة من الجدل سادت بين معجبي جيجي حديد بشأن معنى وأصول الاسم الغريب لمولودتها الأولى.

    عارضة الأزياء جيجي حديد خلال عرض أزياء ربيع/ صيف 2018 في ميلانو، إيطاليا 22 سبتمبر/ أيلول 2017
    © AFP 2020 / Miguel Medina
    لا أحد يعرف معناه أو أصله... جيجي حديد تفجر جدلا واسعا بسبب اسم مولودتها الأولى
    وتكهن بعض مستخدمي موقع "تويتر" أن اسم "خاي" يعني "القوي" بالعربية، و"خندق" بالهندية، فيما زعم آخرون أن اسم "خاي" هو اختصار لاسم "خيرية".

    ووفقا لصحيفة "إيفننغ ستاندرد" البريطانية، فإن اسم "خاي" يعني "الشخص المختار" أو "الملوك" أو "النبل" باللغة العربية، ولكن معاجم العربية تخلو من هذه الكلمة.

    ويشار إلى أن محمد حديد والد جيجي حديد، فلسطيني الأصل، بينما والد صديقها زين مالك، ياسر مالك، باكستاني بريطاني. 

    كما رجح موقع "إي!" الأمريكي أن تكون جيجي حديد وزين مالك سميا ابنتهما "خاي" على اسم بعض النساء في عائلة عارضة الأزياء، إذ أن جدتها لوالدها اسمها خيرية ضاهر حديد، بينما أخت حديد الصغرى اسمها إيزابيلا خير حديد.

    وبالبحث يتبين أن هناك أسماء مشابهة في اللغة العبرية، مثل حركة "كاهانا خاي" التي حظرت في عام 1992، واسم مردخاي.

    ولم تخرج جيجي حديد أو زين مالك لتوضيح معنى اسم طفلتهما الأولى "خاي".

    ​وفي شهر سبتمبر/ أيلول 2020، أنجبت جيجي حديد طفلتها الأولى من صديقها المغني زين مالك.

    نشرت الأم صورة على إنستغرام والأب يمسك بيد ابنته، معلقة، انضمت ابنتنا إلى كوكبنا في نهاية هذا الأسبوع وقد غيرت عالمنا.

    كما نشر زين مالك صورة لطفلته وكتب، الطفلة وجيجي بصحة جيدة، والحب الذي أشعر به تجاه هذا الكائن الصغير يفوق استيعابي.

    في وقت سابق، كشفت جيجي حديد للمرة الأولى أمام معجبيها في بث على "إنستغرام" عن حملها، الذي أعلنت عنه خلال شهر أبريل/نيسان الماضي.

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