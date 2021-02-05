بيان يحسم جدل ما أثير مؤخرا بشأن هيفاء وهبي ويسرا

أصدرت شركة "العدل جروب"، اليوم الجمعة، بيانا يحسم الجدل المثار مؤخرا بشأن اعتذار الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، عن المشاركة في أحدث مسلسلات الفنانة المصرية يسرا، "حرب أهلية"، والمقرر عرضه في شهر رمضان.

وأكدت الشركة أن أسباب اعتذار هيفاء وهبي عن المسلسل "بعيدة تماما عن الاتفاقات المادية أو الملصقات الدعائية للمسلسل"، نافية كل ما نشره أحد المواقع الفنية بهذا الشأن، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".

وفي بيانها طلبت "العدل جروب" من كافة المواقع الصحفية ضرورة تحري الدقة فيما ينشر من أخبار، والعودة إلى القائمين على الشركة لمعرفة الحقائق.

كما أوضحت الشركة أنها حريصة دائما على نشر أخبارها، وكان آخرها ما نشرته، أمس الخميس، بشأن مشاركة الفنان السوري، باسل خياط، بطولة مسلسل "حرب أهلية".

وكان السيناريست مدحت العدل، كشف الشهر الماضي عن سبب انسحاب الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من بطولة مسلسل "حرب أهلية" مع الفنانة المصرية يسرا.

وقال العدل، في تصريح مع برنامج "إي تي بالعربي" إن "المسلسلات في العادة تعرض على أكثر من فنان، وبناء على رؤيته الخاصة يقيم الدور فيقبل أو يرفض ولم تجد هيفاء وهبي الدور مناسبا لها فرفضته ببساطة".

وكانت شركة "العدل جروب" قالت في وقت سابق إن "هيفاء وهبي اعتذرت عن مسلسل "حرب أهلية" بسبب ارتباطاتها بحفلات غنائية في الولايات المتحدة، فضلا عن تخوفها من توقف رحلات الطيران بين مصر ولبنان، وعدم تمكنها من السفر بشكل مستمر.

ويحمل أحدث مسلسلات يسرا اسما مبدئيا هو "حرب أهلية"، وهو من تأليف أحمد العدل وإخراج سامح عبد العزيز، وكان من المقرر أن تجسد هيفاء وهبي في أحداثه شخصية ضرة يسرا ضمن أحداث المسلسل، الذي كان سيشهد على أول لقاء فني بينهما.