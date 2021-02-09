فنانة مصرية تستشهد بالقرآن وتحذر من السوشيال ميديا

حذرت الفنانة المصرية، فريدة سيف النصر، متابعيها من السوشيال ميديا، مستشهدة في حديثها بآيات من القرآن الكريم.

وبحسب ما نشرته سيف النصر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فقد أكدت تعرضها لأزمة صحية، قائلة: "الحمد لله أزمة تنفس بلا أسباب والله العظيم عدت قسما بالله".

وعن سر شفائها قالت إنه "بـ بسم الله الرحمن الرحيم.. "ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فأنصب والي ربك فأرغب..صدق الله العلي العظيم".

ثم توجهت لمتابعيها قائلة: "خذ من القرآن ماشئت لما شئت هو دواء لكل داء كلمات الله..ونعم بالله..حبيبي ياالله".

وكتبت سيف النصر مطالبة متابعيها باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل جيد، لأنه بحسبها "سلاح ذو حدين".

وقالت: "لاتنسوا إنه ممكن مانكتبه أو نصوره ونضعه في ثواني يكون آخر شئ نفعله" مؤكدة أن ما تقوله "واقع ويحدث وربما حدث لمقربين منكم، ولكننا نتجاهل أو نتناسي.. لا أريدكم أن تغضبوا مني لكن لابد أن تحذروا إنه زمن الفجأه والمفاجأه آلا يكفي الوباء. أحبابي من يحبكم يذكركم، ولكم ولنا الله".

يشار إلى أن الفنانة المصرية فريدة سيف النصر شاركت في موسم رمضان 2020، بمسلسل "الفتوة" من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار ‏هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي‎.‎