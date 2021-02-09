عرض أضيق منازل لندن للبيع بـ 1.3 مليون دلاور… فيديو وصور

شهدت العاصمة البريطانية لندن عرض أحد أضيق منازلها للبيع بنحو 950 ألف جنيه إسترليني (1.3 مليون دولار أمريكي) رغم أن عرضه لا يتجاوز 1.6 متر.

ذكرت ذلك صحيفة "ذا صن" البريطانية، مشيرة إلى أن هذا المنزل يحتوي على صالون لتصفيف الشعر وعيادة طبيب، وهو مؤلف من خمسة طوابق.

This is London's thinnest house, measuring just 168cm at its narrowest point. It's now back on the market and can be yours for just under £1 million (€1.1 million). pic.twitter.com/zNgJRXlJSw — euronews (@euronews) February 7, 2021

ويقع المبنى الضيق في حي "شيبردز بوش" وفيه مستودعات لتخزين البضائع ومساكن في الطوابق العليا وكان في الأصل متجرا للقبعات الفيكتورية، وفيه نافذة صغيرة مزينة بمصباح على شكل قبعة مستديرة.

Blink and you could easily miss it



Just 5ft 6ins (1.6 metres) at its narrowest point and wedged between a doctor's surgery and a hairdressing salon, London's thinnest house is on the market for £950,000 ($1.3 million) https://t.co/9sMvMnjj9e pic.twitter.com/0R1tRHOrsk — AFP News Agency (@AFP) February 7, 2021

وتقول الصحيفة إن هذا المنزل تم بناؤه في نهاية القرن التاسع عشر أو بداية القرن العشرين، مشيرة إلى أنه يمثل جزءا من تاريخ العاصمة البريطانية لندن، ويمتلك المنزل حديقة بعرض 2.5 متر خلف نوافذ زجاجية.