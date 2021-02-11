"أحلى شكر جالي في حياتي"..عمرو دياب يوجه رسالة لطفلة كفيفة شاركته هذه الكلمات

وجه الفنان المصري، عمرو دياب، رسالة لطفلة كفيفة شاركته كلمات ردا على نشره مقطع فيديو تقوم خلاله بعزف إحدى أغنياته على البيانو.

وكان الهضبة قد شارك على حسابه بموقع "فيسبوك" مقطعا للطفلة سارة وهي تعزف لحن أغنية "خلينا ننبسط"، التي طرحها ضمن ألبومه الجديد "يا أنا يا لاء".

وأرفق عمرو دياب عبارة "برافو يا سارة يا حبيبتي" بالفيديو، في رسالة دعم للطفلة.

وردت العازفة الصغيرة، اليوم الخميس برسالة كتبتها على طريقة "برايل" الخاصة بذوي الإعاقة البصرية.

وكتبت الطفلة: "إهداء إلى عمرو دياب الهضبة، أنا فرحانة أوي (جدا) لأن العزف عجبك الأغنية خلينا ننبسط شكرا على الفيديو، سارة أحمد حمدي".

وشارك الهضبة رسالة سارة على حسابه وكتب معلقا: "ده (هذا) أحلى شكر جالي في حياتي تسلمي يا سارة يا موهوبة يا قمر".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، طرح عمرو دياب ألبومه الجديد "يا أنا يا لاء"، وضم 12 أغنية.