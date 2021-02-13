ليلى علوي تتفاعل مع أغنية لمحمد منير... فيديو

شاركت الفنانة المصرية ليلي علوي مقطع فيديو تظهر فيه خلال تفاعلها مع أغنية أداها أمامها النجم محمد منير.

ونشرت ليلى المقطع بحسابها على إنستغرام، وتظهر فيه وهي ترقص مرتدية الكمامة على أنغام أغنية "علي صوتك"، فيما ظهر محمد منير جالسا خلال آداء الأغنية.

وعلقت ليلى علوي بالقول: "الكينج محمد منير وبروفه مع فرقته الجميلة، ربنا يباركلك في صحتك وعافيتك.. كل الناس بتحبك وانا أولهم.. الكبير كبير.. بنحبك يا منير".

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وكان منير قد أطلق "علي صوتك" قبل حوالي 24 عاما خلال فيلم "المصير" الذي شارك في بطولته الراحل نور الشريف وليلى علوي ومحمود حميدة ومحمد منير وصفية العمري وخالد النبوي.