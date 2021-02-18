ديمي لوفاتو تكشف في "الرقص مع الشيطان" عن إصابتها بتلف دماغي وكواليس نجاتها من موت محقق... فيديو

كشفت المغنية الأمريكية، ديمي لوفاتو، أمس الأربعاء، عن إصابتها بثلاث سكتات دماغية وأزمة قلبية بعد تناولها جرعة زائدة من المخدرات في عام 2018، وأن الأطباء أخبروها أنها كانت على بعد دقائق من الموت.

وقالت نجمة البوب الأمريكية (28 عاما) في الإعلان الترويجي لوثائقي جديد عنها بعنوان "Dancing with the Devil" (الرقص مع الشيطان): "لقد أخبرني أطبائي أنه كان أمامي من 5 إلى 10 دقائق إضافية حتى أموت".

كما أفصحت ديمي لوفاتو في بيان للصحفيين أنها أصيبت "بتلف في الدماغ ما زالت تشعر بتأثيراته، والتي تشمل الرؤية الضبابية التي تمنعها من قيادة السيارة، ومعاناتها من صعوبة في القراءة".

وتم نقل لوفاتو إلى المستشفى في يوليو/ تموز 2018، بعد العثور عليها فاقدة للوعي في منزلها في لوس أنجلوس، إثر تلقيها جرعة زائدة من المواد الأفيونية المملوءة بالفنتانيل.

وأكدت ديمي لوفاتو في بيانها أنها تطرح فيلمها الوثائقي الجديد "الرقص مع الشيطان" "لمساعدة الأشخاص الذين ساروا على نفس المسار الذي سلكته"، مضيفة: "أردت أن أضع الأمور في نصابها، وأردت الكشف عنها جميعا لجمهوري"، بحسب قولها.

I've been holding #DemiDWTD incredibly close to my heart, and now it's time to share an inside look. This is only a short preview of what is to come... Join me on March 23 for the premiere on @YouTube 💗https://t.co/G0dIbHoHWu — Demi Lovato (@ddlovato) February 17, 2021

وكان أول ظهور لديمي لوفاتو على الشاشة الصغيرة من كونها أحد الأطفال المشاركين بالتمثيل في برنامج "الديناصور بارني" الشهير، بعدها حققت شهرة واسعة على قناة "ديزني" عندما كانت في سن المراهقة، بلعبها دور البطولة في سلسلة أفلام "كامب روك" الشهيرة للغاية، وذلك قبل أن تبدأ مسيرة موسيقية فردية ناجحة.

وأصدرت لوفاتو 6 ألبومات، كما أنها شاركت في لجنة تحكيم النسخة الأمريكية من برنامج المسابقات الغنائية "ذا إكس فاكتور".

وظلت ديمي لوفاتو منفتحة مع جمهورها بشأن معاناتها مع الصحة العقلية والإدمان طوال حياتها المهنية.

وفي فيلم وثائقي تم إنتاجه في عام 2012، تحدثت عن "معركتها اليومية" مع اضطرابات الأكل وإيذاء النفس ومشاكل الصحة العقلية، بالإضافة إلى الإدمان، كما أنها تحدثت عن درجة تعاطيها للمخدرات خلال سنوات المراهقة في فيلم وثائقي آخر عرض في عام 2017.

وفي العام الماضي، أعادت لوفاتو إطلاق مسيرتها الغنائية في حفل توزيع جوائز "غرامي" الموسيقية، فضلا عن غنائها النشيد الوطني الأمريكي في مباراة السوبر بول 2020.

وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، غنت ديمي لوفاتو في برنامج تلفزيوني خاص بمناسبة تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وسيعرض وثائقي لوفاتو الجديد "الرقص مع الشيطان" عبر موقع "يوتيوب" للفيديوهات في 23 مارس/ آذار المقبل.