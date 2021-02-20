خلال دقائق… يمكنك تحضير هذا النوع من الأجبان في المنزل

يحب بعض الناس تناول الوجبات السريعة لسهولة الحصول عليها خاصة، لكن البعض يحرص على إعداد الكثير من الأطعمة داخل المنزل خاصة الوجبات الخفيفة.

وتعد الجبنة الرومي من الأجبان المشهورة في الدول العربية خاصة لدى الأطفال، حسبما تقول "بوابة أخبار اليوم" المصرية، التي أوردت خطوات بسيطة لتحضيرها في المنزل خلال دقائق.

ويحتاج تحضير الجبنة الرومي في المنزل إلى 3 أكواب من الحليب كامل الدسم وكوب من الزبدة ونصف كوب من النشا الأبيض، إضافة إلى كوب من الجبنة الرومي المبشورة ورشة من الملح.

ويضاف لهذه المكونات ملعقة من الفلفل الأسود الحصى وربع ملعقة من اللون الأصفر، ثم يتم إحضار إناء متوسط الحجم ويوضع فيه اللبن والنشا ويتم تقليبهم جيدا وبعد ذلك يتم وضع الإناء على النار حتى تبدأ مكونات في الغليان.

بعد ذلك تضاف الجبنة المبشورة مع مواصلة تقليب الخليط باستمرار حتى تذوب الجبنة بصورة نهائية قبل إضافة الزبدة والفلفل الأسود.

وبعد مواصلة تقليب هذا الخليط حتى يتغير قوامه يتم إطفاء مصدر النار وتصفيته بمصفاة عليها شاش أبيض، قبل أن يتم وضعه في قوالب ووضعه في الثلاجة حتى يتماسك قوامه حتى يمكن تقديمه في وجبات لذيذة.