سر بكاء الراقصة المصرية دينا في أول ظهور لها بعد كورونا... فيديو

ظهرت الراقصة المصرية، دينا، أمام جمهورها، اليوم الاثنين، في أول ظهور لها بعد إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.

وأعلنت دينا من خلال مقطع مصور لها نشرته عبر حسابها على "إنستغرام" عن شفائها من الفيروس بعد ظهور نتيجة مسحتها بأنها "سلبية".

ولم تتمكن دينا من حبس دموعها أثناء الفيديو تأثرا من مساندة والدتها لها خلال فترة مرضها، ورفضها مغادرة المنزل وعدم خوفها من الإصابة بالعدوى.

وقالت: "كنت خائفة على أمي ولكنها امراة قوية وأحترم فيها قوتها وأتشابه معها في هذه الصفة، إن فضل أمي على راسي من فوق ومهما تحدثت لن أوفي دينها".

وطمأنت دينا جمهورها بأنها تتعافى في الوقت الحالي، وطلبت منهم بالدعاء لها بالتحسن التام لأن "الخناقة مع الفيروس كانت صعبة وسخيفة جدا"، بحسب تعبيرها، مطلبة الجمهور باتخاد احتياطاتهم.

وعن تجربتها مع فيروس "كورونا" المستجد، أكدت دينا أنها لم تكن قادرة على الحديث، وأنها تعلمت جدا من هذه التجربة، وهي أن السير في الشارع مساء ورؤية النور نعمة، وكذلك مقابلة أصدقائها وأهلها نعم لم تكن مدركة لها، وشعرت أن والدتها فازت بجائزة أنها قادرة على رؤيتها والتحدث معها.

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وكانت دينا أوضحت في وقت سابق أنها التقطت فيروس "كورونا" المستجد بعد سفرها مدينة أسوان بصحبة 4 من صديقاتها، بحسب موقع "إي تي بالعربي".

يشار إلى أن دينا أثارت الجدل مؤخرا بعد نشرها لفيديو نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي وتظهر فيه وهي تؤدي رقصة على ضفاف النيل.

وأضافت أنها "تحمست للفكرة بهدف تنشيط السياحة في الأقصر وأسوان، خاصة أن حسابها الرسمي يتابعه عدد كبير من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية".

وتعرض العديد من الفنانين للإصابة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الفترة الماضية، من أبرزهم يسرا وأمير كرارة وماجد المصري والمخرج خالد يوسف والمخرجة إيناس الدغيدي وجومانة مراد.