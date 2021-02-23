كلمات وسام الأمير لزوجته الراحلة ناريمان عبود تثير تعاطف الآلاف من متابعيه

وكتب الأمير في تغريدة أرفقها بصورة ناريمان كلمات من قصيدة الشاعر طليع حمدان "يا حبيبي فيق".
وأعرب مغردون عن تعاطفهم مع الملحن والمغني اللبناني، ووقوفهم معه في محنة وفاة زوجته.
يا حبيبي فيق شو مغفيك ؟— Wissam El Amir - وسام الأمير (@wissamelamirlb) February 22, 2021
من أول الليل وأنا بناديك
سهرتني عا لحافك الغفيان
لا كنت أغفى ولا قدرت وعيك
إرحم جفوني يا قمر نيسان
حاجي دخيلك نوم بيكفيك
جايي الربيع يشوفنا عرسان
بتقبل يجي ها الضيف
ما يلاقيك ؟
🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤 pic.twitter.com/6sN2iCJNw5
وكان وسام الأمير قد أعلن في 13 من الشهر الجاري خبر وفاة زوجته الفنانة والراقصة ناريمان عبود.
وكتب الأمير مغردا على تويتر في حينها: "أوفى زوجة وأحن أم يا رمز التضحية والوفاء يا من ملكت قلوب الأحبة والأهل والأصدقاء لقد كنت معي وحولي في كل مكان شامخة كشجر النخيل، فإلى أين ذهبت يا نور عيوني؟ تركتيني وحيدا غريبا في هذه الدنيا الفانية".
وختم الأمير نعيه لزوجته ناريمان عبود بقوله: "ما للعمر في بعض اﻷيام قيمة إذا صار أغلى الناس رفات الله يرحمك يا أميرة".
ولم يكشف وسام الأمير سبب وفاة زوجته، إلا أن وسائل إعلام لبنانية كشفت أنها توفيت نتيجة مضاعفات فيروس كورونا، الذي أصيبت به بعد عيد رأس السنة.
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