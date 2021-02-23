كلمات وسام الأمير لزوجته الراحلة ناريمان عبود تثير تعاطف الآلاف من متابعيه

ناجى الفنان اللبناني وسام الأمير زوجته الراحلة الراقصة ناريمان عبود بكلمات قال فيها ""يا حبيبي فيق شو مغفيك"، ما أثار تعاطف متابعين.

وكتب الأمير في تغريدة أرفقها بصورة ناريمان كلمات من قصيدة الشاعر طليع حمدان "يا حبيبي فيق".

وأعرب مغردون عن تعاطفهم مع الملحن والمغني اللبناني، ووقوفهم معه في محنة وفاة زوجته.

يا حبيبي فيق شو مغفيك ؟

من أول الليل وأنا بناديك

سهرتني عا لحافك الغفيان

لا كنت أغفى ولا قدرت وعيك



إرحم جفوني يا قمر نيسان

حاجي دخيلك نوم بيكفيك

جايي الربيع يشوفنا عرسان

بتقبل يجي ها الضيف

ما يلاقيك ؟

🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤 pic.twitter.com/6sN2iCJNw5 — Wissam El Amir - وسام الأمير (@wissamelamirlb) February 22, 2021

وكان وسام الأمير قد أعلن في 13 من الشهر الجاري خبر وفاة زوجته الفنانة والراقصة ناريمان عبود.

وكتب الأمير مغردا على تويتر في حينها: "أوفى زوجة وأحن أم يا رمز التضحية والوفاء يا من ملكت قلوب الأحبة والأهل والأصدقاء لقد كنت معي وحولي في كل مكان شامخة كشجر النخيل، فإلى أين ذهبت يا نور عيوني؟ تركتيني وحيدا غريبا في هذه الدنيا الفانية".

وختم الأمير نعيه لزوجته ناريمان عبود بقوله: "ما للعمر في بعض اﻷيام قيمة إذا صار أغلى الناس رفات الله يرحمك يا أميرة".

ولم يكشف وسام الأمير سبب وفاة زوجته، إلا أن وسائل إعلام لبنانية كشفت أنها توفيت نتيجة مضاعفات فيروس كورونا، الذي أصيبت به بعد عيد رأس السنة.