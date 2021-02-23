ملكة جمال لبنان في إعلان عطر عمرو دياب... فيديو

وعبر فيديو وصورة شاركتهما مايا على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام ظهرت ملكة جمال لبنان رفقة الفنان عمرو دياب من حفل إعلان "عطر عمرو دياب الجديد" الذي طرح مساء أمس الاثنين.

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وتظهر ملكة جمال لبنان بجوار عمرو دياب في الحفل، الذي أقيم بدبي أمس، وفي مقطع فيديو آخر يراقب حضور الحفل العد التنازلي لإطلاق الإعلان على شاشة عملاقة.

وكان عمرو دياب قد طرح إعلان عطره الجديد وذلك ضمن كليب أغنية "وأنا معاك" والذي تم تصويره بين دبي وأبوظبي مع المخرج طارق العريان.

يذكر أن أغنية وأنا معاك" من كلمات خالد تاج الدين ، ألحان خالد عز، توزيع عادل حقي.

وظهر دياب في كليبه الجديد بمجموعة مشاهد رومانسية تجمعه ببطلة الكليب إنجي كيوان، بالإضافة إلى عدد من عارضات الأزياء المشاركات فيه.

يشار إلى أن دياب من المتوقع أن يطلق عطره رسميا في حفل كبير بدبي خلال الفترة القادمة.