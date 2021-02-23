بعد استعانتها بآية قرآنية... هيفاء وهبي تتفاخر بصورة حول انتصارها القانوني

وجهت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، رسالة إلى فريق محاميها، بعد فوزها على مدير أعمالها السابق المصري، محمد وزيري، في قضية التبديد والنصب عليها في مبلغ 63 مليون جنيه.

وشاركت هيفاء صورة لمحاميها الذين شاركوا في القضية، عبر خاصية "الستوريز" على حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، والتي يظهر فيها أحدهم وهو يشير بيده بعلامة النصر.

وتفاخرت هيفاء وهبي في الصورة بمحاميها، واصفة إياهم بأنهم "أقوى فريق قانوني"، وقالت إنها تحبهم جميعا.

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من جانبه، غرد المسشار ياسر قنطوش من فريق محامي هيفاء وهبي عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلا لها: "الحمد لله، شكرا للقضاء المصري ومازال هناك قضايا كثيرة وأحكام أخرى إن شاء الله يعود حقك كاملا. شكرا لثقتك".

الحمدلله شكرًا للقضاء المصري ولسه فى قضايا كثيرة واحكام تانية إن شاء الله يعود حقك كاملا ً شكرًا لثقتك 🙏🙏🙏🙏 https://t.co/zrDohka9r0 — Yasser kantoush (@KantoushYasser) February 22, 2021

وقالت وسائل إعلام مصرية، أمس الاثنين، إن "محكمة جنح الشيخ زايد، أصدرت قرارها بحبس وزيري لمدة 5 سنوات بتهمة التبديد والنصب على هيفاء وهبي في مبلغ 63 مليون جنيه مصري، مؤكدة أن "وزيري حضر الجلسة بعد استدعائه من الحبس ورافقه شقيقه".

من جانبها، احتفلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ، بانتصار القضاء المصري لها، وقامت بنشر جزء من منطوق الحكم على محمد وزيري، عبر حسابها على "تويتر"، وعلقت عليه قائلة: "الحكم في قضيتي النصب والاستيلاء، شكرا للقضاء المصري العادل"، وأردفت بذكر آية قرآنيه هي "ما النصر إلا من عند الله والحمد لله".

وتقدمت هيفاء وهبي، في الخامس من مايو/ أيار 2020، من خلال وكيلها القانوني في مصر، المستشار ياسر قنطوش، ببلاغ يحمل رقم 17766 لسنة 2020، جنح قسم أول مدينة نصر، ضد مدير أعمالها السابق، محمد حمزة عبد الرحمن محمد، الشهير بـ"محمد وزيري".

وقال محامي هيفاء وهبي، في بلاغه، إن محمد وزيري كان يعمل مديرا لأعمال موكلته في مصر، وكان المعني بالتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات التي تخصها، كما كان يتولى تسلم القيمة المادية المتفق عليها للحفلات والمسلسلات من المنتجين والمتعهدين، إضافة إلى توليه إيداعها بالبنك في حساب هيفاء وهبي.

وأشار إلى أن وزيري استغل التوكيل الذي حررته له هيفاء وهبي، وحصل على مبلغ 63 مليون جنيه مصري (نحو 4 ملايين دولار أمريكي) دون وجه حق من ممتلكاتها، وأودع المبلغ في الحساب الخاص به، دون علم هيفاء وهبي.