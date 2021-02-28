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    الفنانة المصرية، حورية فرغلي

    تصريح مقتضب من حورية فرغلي قبل العملية الجراحية الخطيرة الثانية

    © AFP 2021 / KHALED DESOUKI
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    تحدثت الممثلة المصرية، حورية فرغلي، اليوم الأحد 28 فبراير/شباط، باقتضاب عن تفاصيل العملية الجراحية الخطيرة الثانية التي ستجريها في أنفها بأمريكا، غدا الاثنين.

    وقالت فرغلي في تصريح لصحيفة "اليوم السابع" المصرية وصفته بـ"المقتضب" إنه من المقرر أن تستمر العملية الثانية لمدة ساعتين على الأقل، وسيتم فيها تعديل الأنف للشكل الطبيعي ونحته.

    الفنانة المصرية، حورية فرغلي مع مقدمة البرامج اللبنانية، كارولينا دي أليفيرا في كواليس فيلم كلمني شكرا للمخرج خالد يوسف، 2009
    © AFP 2021 / AMR AHMAD
    أول رسالة صوتية من حورية فرغلي بعد "العملية الخطيرة"... فيديو
    وأشارت إلى أنها انتهت من جلسات الأكسجين، خاصة أن الطبيب الأمريكى العالمي، بريومي، طالب بأن تخضع لـ20 جلسة أكسجين، لكي يتمكن الجسم والفم والأنف من الامتلاء بالأكسجين، خاصة وأن هناك خلايا جذعية تم بناءؤها في الأنف.

    وطمأنت حورية فرغلي جمهورها ومحبيها بشأن حالتها المعنوية قبل العملية الثانية، مؤكدة أنها تشعر بحالة جيدة في الوقت الحالي بسبب حب الناس ودعمهم لها، الأمر الذى جعل حياتها أكثر استقرارا خلال الفترة الماضية، وجعلها مؤهلة للدخول في العمليات ومزودة بطاقة إيجابية، بحسب قولها.

    وكانت حورية فرغلي أشارت إلى أن حالتها تحسنت كثيرا بعد الجراحة الأولى التي خضعت لها واستغرقت 10 ساعات كاملة، وتضمنت الحصول على قطعة من عظام القفص الصدري، وبعض الغضاريف من الأذن، وتم زرع بعض هذه الغضاريف في أنسجة الأنف، تمهيدا للجراحة المقبلة، التي ستضمن زرع البناء العظمي للأنف واستكمال غضروف الحاجز الأنفي وغرف التنفس.

    وأضافت الفنانة المصرية، أنها "أصبحت الآن تتذوق القهوة وتشم رائحتها بعد 48 ساعة من خضوعها للعملية الجراحية، كما أصبحت تتذوق الحلوى وتشم الأشياء من حولها.

    ووجهت الفنانة حورية فرغلي، "الشكر لكل جمهورها وبعض نجوم الوسط الفني، الذين يتابعون تطورات حالتها الصحية أولا بأول"، مؤكدة أن "هذا الاهتمام ساهم كثيرا في ارتفاع حالتها المعنوية، بعدما أصيبت باكتئاب بسبب ابتعاد كل الناس عنها عقب فشل الجراحة الأخيرة".

    ونفت حورية ما تردد عن تدهور حالتها الصحية عقب الجراحة الأولى، مؤكدة أن التجربة كانت مؤلمة جسديا ولكنها تجاوزت الألم سريعا، ولديها تفاؤل فيما يخص بقية خطوات علاجها، وتمنت أن تحقق حلم استعادة شكلها الطبيعي، وأن تستعيد قدرتها على التنفس من الأنف.

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    مشاهير, منوعات, مصر, حورية فرغلي
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