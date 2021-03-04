محمد رمضان يثير الجدل مجددا مع مضيفة داخل طائرته الخاصة... فيديو

أثار الفنان المصري محمد رمضان الجدل مجددا، بعدما شارك متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مع مضيفة أثناء تواجده في طائرته الخاصة.

وظهر محمد رمضان في الفيديو الذي لا تتعدى مدته الـ10 ثواني، وهو نائم على أريكة في طائرة خاصة بينما ظهرت المضيفة الجوية وهي تجهز له المكان، وعلق الفنان على الفيديو، قائلا: "المضيفة الحنينة رزق".

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وأثار هذا المقطع استياء عدد كبير من جمهوره، موجهين له اتهاما بانتهاك خصوصية المضيفة التي تمارس عملها من خلال تصويرها ونشر الفيديو، فضلا عن وصفه بـ"محدث النعمة" لاستمراره في استفزاز متابعيه باستعراض ممتلكاته.

كما ذكر البعض الآخر من جمهوره بأن المقصود من هذا الفيديو هو استفزاز زوجته، خاصة بعد تردد أنباء عن انفصالهما، حيث علقت إحدى متابعاته: "وش رد فعل زوجتك يا ترى".

وقال متابع: "لا يا محمد هالفيديو مش لطيف بحقك ولا بحق المضيفة، مع كامل احترامي إلك لكن هالفيديو انتهك خصوصية الفتاة يلي بتعمل ع راحة ضيوف الطائرة".

وكان الفنان المصري محمد رمضان قد طرح فيديو كليب "أنا البطل" رسميا عبر قناته على موقع "يوتيوب"، بعد أن أثار الجدل في بداية الإعلان عن الفيديو وطرحه للبرومو الخاص به، حيث زعم أحد مطربي المهرجانات في مصر، أن الفنان الشهير سرق أغنيته؛ بحجة أنه كتب كلماتها قبل 3 سنوات ولم يطرحها حتى الآن.

وبعد ساعات قليلة من طرح الأغنية على "يوتيوب"، حققت مشاهدات عالية، وسط إعجاب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.