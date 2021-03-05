نجل محمد ثروت يكشف سر رفضه الغناء أمام أبيه... فيديو

كشف أحمد، نجل الفنان المصري محمد ثروت عن سر رفضه القاطع للغناء أمام والده.

جاء ذلك خلال استضافتهما على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة "سي بي سي".

واشتكى محمد ثروت من أن ابنه لا يحب الغناء معه ويفضل الغناء مع أصدقائه فقط، لكن المخرج أحمد ثروت كشف أن "الرهبة" هي السبب في ذلك.

وقال ثروت الابن: "مش بعرف أحكم صوتي قدامه (أمام والده) هو ما شاء الله بيغني صح، مش كلنا بنغني صح في ناس تحب اللايف وناس تحب الاستديو".

ورغم أنهما لا يتعاونان في مجال الفن، إلا أن أحمد كشف عن تعاون يجمعه بوالده في مصنعهما لإنتاج المواد الغذائية للحيوانات.

ومؤخرا عاد محمد ثروت إلى الساحة الفنية مجددا بعد طول غياب، بأغنية "يا مستعجل فراقي" التي حققت نسب مشاهدة عالية على "يوتيوب".