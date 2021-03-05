محمد منير يفاجئ جمهوره بأغنيته الجديدة "ذوق"... فيديو

فاجأ الفنان المصري محمد منير، جمهوره، اليوم الجمعة، بطرح أغنيته الجديدة "ذوق"، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

والأغنية من كلمات مجدي نجيب، وألحان وجيه عزيز وتوزيع رومان بونكا، وهي الرابعة التي يطرحها الكينغ من ألبوم "باب الجمال".

وسبق أن طرح محمد منير أغاني "باب الجمال"، و"فينك يا حبيبي" و"أنا رايق"، فيما يستعد لطرح أغنيته "مسألة السن" لتكون الخامسة ضمن ألبومه الجديد.