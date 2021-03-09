ما علاقتها بزواج درة... ابنة أصالة نصري تكشف عن خطبتها من جديد

أعلنت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية، أصالة نصري، عن خطبتها من جديد.

وشاركت ابنة أصالة صورا غير واضحة تجمعها بخطيبها، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

وبحسب مجلة "الجرس" اللبنانية، فإن خطيب شام الذهبي يدعى أحمد هلال، وتعارفت عليه لأول مرة في حفل زفاف الفنانة التونسية، درة.

شاهد ابنة أصالة تثير الجدل بفيديو رومانسيhttps://t.co/FHEKFWoAYh — وسم المملكة (@WsmAlmamlak) March 8, 2021

وكانت ابنة أصالة نصري انفصلت عن خطيبها، الطبيب معتز نصير في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد نحو شهرين من إعلان خطوبتهما.

وبعد فسخ خطوبته ا، حذفت شام الذهبي صورها مع خطيبها، معتز نصير، كما ألغت متابعته على "إنستغرام".

كما أنها شاركت عبر حسابها على "إنستغرام" صورة لها على البحر، معلقة برسالة غامضة: "أحاول أن أذكر نفسي دائما أنه أيا كان ما يحدث، فإن الغرض من هذه الرحلة عميق بداخلنا، وهذا هو ما يجب أن نوجه إليه طاقتنا.. أن نتعافى من الداخل بدلا من التركيز على القشور، وأن نتذكر ألا نستسلم في معاركنا".

وشام الذهبي هي الابنة الكبرى للمطربة أصالة نصري، وتعمل طبيبة جلدية مختصة بالتجميل والعناية بالبشرة، وتتمتع بشهرة واسعة ‏عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب صورها مع والدتها وعملها الذي تتعامل فيه مع شريحة كبيرة من النجوم.‏

وكانت ابنة أصالة نصري متزوجة من أحمد الجوهر، ولكن مر عامان على انفصالهما.