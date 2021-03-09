مطرب مصري يعلن إصابته بكورونا للمرة الثانية

وكتب "أبو" الذي اشتهر بأغنيته "3 دقات"، على حسابه في موقع فيسبوك، اليوم الثلاثاء: "إيجابي كورونا للمرة الثانية".

وقبل نحو 3 أشهر، أعلن المطرب المصري إصابته بالوباء، قبل أن يعلن اليوم إصابته مجددا.

و"أبو" هو صاحب أول أغنية مصرية تتجاوز نصف مليار مشاهدة، وهي أغنية "3 دقات" التي طرحها في أكتوبر/تشرين الأول 2017.