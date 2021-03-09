أنغام لا تمانع الزواج لمرة سادسة... فيديو

أكدت الفنانة المصرية أنغام، أمس الاثنين، أنها لا تمانع الزواج من جديد، بعد 5 زيجات انتهت بالفشل.

فعندما سئلت أنغام (49 عاما) خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" بشأن إمكانية دخولها قصة حب جديدة، كان ردها إنها قد تعيش ذلك خلال الفترة المقبلة.

وتابعت أنغام معتبرة أن الزواج قدر، وأكدت أنها لا تعلم ما يخبئ لها المستقبل، لكنها لا ترفض فكرة الحب من جديد.

جاءت تصريحات أنغام بمناسبة طرحها أحدث أغنياتها "هو نفس الشوق"، وهي من كلمات أسامة مصطفى وألحان مصطفى العسال، وتوزيع موسسيقي محمد العشي.

يشار إلى أن آخر أزواج أنغام هو الموزع الموسيقي، أحمد إبراهيم، الذي أعلن في شهر مارس/ آذار الماضي انفصاله عنها.

وعبر منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، شارك أحمد إبراهيم وقتها صورة تجمعه بأنغام، وأعرب فيها عن أمنياته الطيبة لها قائلا: "أتمنى ربنا يزيدها جمال ونجاح، ويكتبلها الصالح اللي أوله البعد عني للأسف، لكنه مش هيغير من مشاعري، وهعيش على ذكرياتنا الحلوة".

كما أكد أحمد إبراهيم في بيانه على تقديره لأنغام، متهما أطرافا لم يسمّها بعدم احترام حياتهما الخاصة، وتشويه حبهما، فقال: "الست دي أنا بحبها والكل يعلم ولا أقبل أي إساءة لها أو المزايدة على حبي وتقديري لها، احنا تحملنا سوا تطاولكم وتجاوزاتكم وعدم احترامكم خصوصياتنا وشوهتوا حبنا وعكننتم علينا...".

وأردف إنهما كانا سعداء "حتى آخر لحظة"، ووصفها بـ"نجمة عظيمة لن تتكرر".

ووقع الطلاق بين أنغام وأحمد إبراهيم بعدما هنأ الأخير زوجته الأولى، ياسمين عيسى، بمناسبة يوم المرأة العالمي 2020000، بنشره عبر حسابه الخاص على "فيسبوك" صورة لها مع أبنائهما، وكتب مع المنشور: "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي، عرفت قيمة ولاد الأصول، مراتي وأم ولادي، ياسمين عيسى".

وكانت أنغام وأحمد إبراهيم أعلنا زواجهما في شهر فبراير/ شباط 2019، بعد تردد أنباء بشأن زواجهما سرا.