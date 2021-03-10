جمال سليمان يدافع عن "قضية تحرش" في مصر

كشف الفنان السوري، جمال سليمان، تفاصيل مسلسل "الطاووس"، الذي يشارك في الدراما المصرية، خلال شهر رمضان المقبل، بعدما قدم في الموسم الماضي مسلسل الحرملك (الجزء الثاني) مع درة.

وقال جمال سليمان، في تصريحات خاصة مع موقع "سكاي نيوز عربية" من القاهرة، إنه "يقدم شخصية محامٍ يدعى كمال الأسطول، يدافع عن قضية تحرش"، موضحا أن "الدور جديد عليه، ومختلف عما قدمه من ذي قبل، كما أنه يعتبره بمثابة تحد له".

وتحدث الفنان السوري عن مشاركته في العمل مع الفنانة القديرة سميحة أيوب، سيدة المسرح العربي، خاصة أنها المرة الأولى التي يتعاونا فيها سويا، وقال إنها "فنانة عظيمة وموهبة محترفة تعمل بكل جد خلال التصوير، كما أنها تضيف حالة من البهجة والطابع المميز الذي يتمنى أي فنان أن يجده مع طاقم العمل".

ومسلسل "الطاووس" من بطولة جمال سليمان وسميحة أيوب وسهر الصايغ ورانيا محمود ياسين وأحمد فؤاد سليم وهالة فاخر وخالد عليش، وإنتاج شيرين مجدي وسيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير وإخراج رؤوف عبد العزيز.

في سياق آخر، تحدث جمال سليمان عن مرور 10 سنوات على الحرب في سوريا، وقال إنه "يتمنى السلام لبلده مرة أخرى وأن تعود البلاد على ما كانت عليه وتنتهي تلك الأزمة على خير"، رافضاً الخوض في مزيد من التفاصيل.