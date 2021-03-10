شاب صيني يمارس التمارين الرياضية بطريقة مذهلة... فيديو

يحرص الكثير من الشباب على ممارسة الرياضة بصورة منتظمة سواء من أجل منافسات رياضية أو من أجل الحفاظ على جسم رياضي لحماية نفسه من المشاكل الصحية.

وتعد صالات الـ "جيم" قبلة غالبية الشباب لأنها توفر العديد من الأجهزة الرياضية التي تساهم في تنمية مختلفة عضلات الجسم، إضافة إلى توفيرها أجواء تساعد على ممارسة الرياضة.

ورغم ذلك فإن شاب صيني استطاع أن يصبح مصدر إلهام لملايين الشباب حول العالم بسبب ممارسة الرياضة بطريقة نالت إعجابهم.

ويعتمد هذا الشاب على استخدام كل الوسائل المتاحة في حياتنا العادية من أشجار وحواجز وأسوار ومجاري مائية، في ممارسة التمارين الرياضية المختلفة.

ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية جانبا من التمارين التي يقوم بها الشاب الصيني مستخدما جذوع الأشجار وحوائط تحت الإنشاء، إضافة إلى اعتماده على إطارات السيارات التي لم تعد مستخدمة وتجهيزها ببعض الألواح الخشبية.

No gym membership? No problem. pic.twitter.com/VnZLCksBoC — SCMP News (@SCMPNews) March 10, 2021

كما يستخدم هذا الشاب بعض الأدوات الرياضية البسيطة التي تساعده في الاستفادة من مكونات الطبيعة بصورة أكبر في ممارسة التمارين.