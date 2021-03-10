"أنا مو إنسان عادي"... مشعل الخالدي يكشف شرطه الوحيد لمن تريد الزواج به... فيديو

وضع نجم "سناب شات" السعودي مشعل الخالدي شرطا لمن تريد الزواج منه، معتبرا أنه إنسان "غير عادي".

وقال الخالدي في مقطع مصور "اللي تبغى تتزوج مشعل الخالدي تدفع مهر، لأن مشعل الخالدي مو إنسان عادي".

وسخر العديد من متابعي مشعل الخالدي، الذي أثار ضجة مؤخرا، من شرطه، وطريقة اعتزازه بنفسه، واتهمه البعض بأنه فقد عقله.

مشعل الخالدي : اللي تبغا تتزوج مشعل تدفع المهر pic.twitter.com/Vb6UyYJOUz — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) March 10, 2021

والشهر الماضي، ثارت ضجة واسعة حول الخالدي بعد اتهامه من قبل نجمة "سناب شات" السعودية أميرة الناصر، بضربها وإهانتها في تصريحات لها بعد ساعات من إعلانها طلاقها رسميا منه.

ووقتها ظهرت أميرة في مقطع مصور على حسابها بسناب شات، أعلنت فيه خلع الحجاب معتبرة أن الحجاب كان ظالمها وقالت: "خلاص قررت أني أطلع كدا حاسة أنه لايق عليا كثير الحجاب كان ظالمني مرة كان مخليني عجوزة".

وأضافت بعد أن ظهرت أميرة بشعر باللون الأصفر: "بعد أن انفصلت بشكل رسمي عن مشعل الخالدي بشوف حياتي”.

سواء اتفقنا او اختلفنا معها بتصرفاتها اللي تظهرها بالسوشل ميديا لكن لازم ندعمها في ازمتها ونوقف معها اللي جاها شيء مو بسيط ولا ينسكت عنه واكيد انه اثر على نفسيتها وخلاها توصل لهالحاله ارجوكم كلنا خل نوقف معها 💔 #المعنفه_اميره_الناصر pic.twitter.com/yJ6Yt0ewVS — King Bandr (@theonlybandr) February 21, 2021

وبعد مرور أقل من 24 ساعة عادت أميرة الناصر، وأعلنت عودتها للحجاب لافته إلا أن قرارها بخلعه كان "بدون عقل"، عارضة صورا صادمة توثق لتعرضها للعنف من قبل زوجها، وفق قولها.