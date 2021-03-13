اتهمها البعض بالعنصرية... نائبة بـ"الشورى" السعودي تفجر الجدل حول "فساد المرأة"

فجرت نائبة بمجلس الشورى السعودي الجدل بعدما تساءلت عن دلالات عدم تورط النساء في المملكة بقضايا فساد.

وكتبت لطيفة الشعلان بحسابها على موقع تويتر: "مع الجهود التي تقودها المملكة في مكافحة الفساد، وتوالي الأخبار عن إيقاف المتهمين من قطاعات مختلفة، لم يُعلن حتى الآن عن أي قضية فساد (بطلتها) امرأة".

وأضافت أن ذلك يحدث "مع أن النساء يعملن في القطاعين الحكومي والخاص، ومنهن سيدات الأعمال، ومنهن من لديها نشاط في السوق المالية"، متسائلة "هل لذلك دلالة ما؟".

واعتبرت لمياء عبد المحسن البراهيم الاستشاري في طب الأسرة أنه بطبيعة الحال هناك "نساء فاسدات بإرادتهن أو جهلا لكن تمكين المرأة الفعلي لتكون صاحبة قرار مايزال حديث نسبيا وبنسبة تقل عن نسب الرجال بكثير وغالبا فسادهن إداري لم يصل له الدور"، لافتة إلى أنه سبق وتم إدانة مسؤولة حكومية في إحدى قضايا الفساد.

اهلا دكتورة لطيفة، اشتقنا لك ولتغريداتك الجميلة والمحفزة على التفكير.

يوجد نساء فاسدات بإرادتهن أو جهلا لكن تمكين المرأة الفعلي لتكون صاحبة قرار مايزال حديث نسبيا وبنسبة تقل عن نسب الرجال بكثير وغالبا فسادهن إداري لم يصل له الدور.

في أحد حملات الفساد #نزاهة كان من ضمنهن امرأة. — د.لمياء عبدالمحسن البراهيم (@DrLalibrahim) March 13, 2021

الكاتب والخبير الاقتصادي غسان بادكوك، تبنى وجة النظر ذاتها، متوقعا تصاعد عدد قضايا الفساد النسائي خلال الفترة القادمة؛ مع تزايد شغلهن مواقع المسؤولية.

غالباً ما يرتبط الفساد بالمسؤولية؛ بإختلاف مستوياتها.



مقارنة عدد المسؤولين بعدد المسؤولات، هو لصالح الرجال.



من غير المستغرب تصاعد عدد قضايا الفساد النسائي خلال الفترة القادمة؛ مع تزايد شغلهن مواقع المسؤولية. — غسان بادكوك (@gbadkook) March 13, 2021

وكتبت إحدى المتابعات: "أعتقد بأن المرأة أقل ميلا للفساد والغش"، مضيفة" نحن حديثات عهد بالتمكين القيادي".

أعتقد بأن

١- المرأة أقل ميلا للفساد والغش.

٢- نحن حديثات عهد بالتمكين القيادي. — NORA KHALID (@i_nora86) March 13, 2021

فيما اتهم بعض المغردين لطيفة الشعلان المعروفة بدافعها المستميت عن قضايا المرأة في السعودية، بالعنصرية تجاه الرجال.

وكتب أحدهم: "عضو مجلس شورى بأفكار عنصرية مقيته .الفساد لايعرف جنس ولا جنسية .إذا لم يقبض على امرأه لا يعني أنهن جميعا أمينات ربما لم يحن دورها ولم تكشف. وإذا قبض على رجل لا يعني أن الرجال كلهم غير شرفاء".

عضو مجلس شورى بأفكار عنصرية مقيته .



الفساد لايعرف جنس ولا جنسية .

اذا لم يقبض على امرأه لايعني انهن جميعا امينات ربما لم يحن دورها ولم تكشف.



واذا قبض على رجل لايعني ان الرجال كلهم غير شرفاء.



ختام (( بأي عقل تحكمون )) . — محمد البراهيم (@mohammedalbra19) March 13, 2021

يشار إلى أن لطيفة الشعلان هي عضو بمجلس الشورى السعودي منذ عام 2013، ودفعت وأخريات، نحو حصول المرأة على مكتسبات اجتماعية ضخمة خلال السنوات الأخيرة، بينها إلغاء ولاية الرجل عن المرأة.