ضخم ونادر.... ياسمين صبري تنافس نجمة الإغراء مونيكا بيلوتشي... فيديو

كشفت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، كواليس منافستها لنجمة الإغراء الإيطالية، مونيكا بيلوتشي.

وقالت في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي" إنها ثالث امرأة في العالم ترتدي عقد ضخم ونادر من تصميم دار "كارتييه"، من بعد مونيكا بيلوتشي والفنانة المكسيكية ماريا فيليكس.

وكانت مونيكا بيلوتشي ارتدت العقد الضخم أثناء حضورها مهرجان "كان" السينمائي الفرنسي في عام 2006، والتي استمرت نجمة إعلانات "كارتييه" لفترة من الوقت.

وارتدت ياسمين صبري العقد النادر، بعد أن تم اختيارها كسفيرة لأحدث حملات "بانثير دو كارتييه" بمنطقة الشرق الأوسط، والذي يعود تصميمه إلى عام 1975 على شكل تمساحين ضخمين متعاقدين، ويتكون من 120 قيراطا، وفصوص من الزمرد والمجوهرات الثمينة باللونين الأخضر والأصفر.

واعترفت ياسمين صبري أن العقد ثقيل في الوزن، وأكدت أن ارتدائه بعد مونيكا بيلوتشي "شرف لها".

⭕️حصري: 💎 ياسمين صبري فيET بالعربي تخبرنا عن العقد الضخم الذي إرتدته كـ ثالث سيدة في العالم بعد مونيكا بيلوتشي “دا شرف ليا طبعًا ”... @yasminesabri



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وتأتي تصريحات ياسمين صبري لبرنامج "إي تي بالعربي" بعد مشاركتها في جلسة تصوير دعائية لـ"كارتييه" في إمارة دبي الخليجية.

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يشار إلى أن آخر أعمال ياسمين صبري الفنية هو مسلسل "فرصة ثانية"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي.