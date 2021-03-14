ضخم ونادر.... ياسمين صبري تنافس نجمة الإغراء مونيكا بيلوتشي... فيديو

وقالت في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي" إنها ثالث امرأة في العالم ترتدي عقد ضخم ونادر من تصميم دار "كارتييه"، من بعد مونيكا بيلوتشي والفنانة المكسيكية ماريا فيليكس.
وارتدت ياسمين صبري العقد النادر، بعد أن تم اختيارها كسفيرة لأحدث حملات "بانثير دو كارتييه" بمنطقة الشرق الأوسط، والذي يعود تصميمه إلى عام 1975 على شكل تمساحين ضخمين متعاقدين، ويتكون من 120 قيراطا، وفصوص من الزمرد والمجوهرات الثمينة باللونين الأخضر والأصفر.
واعترفت ياسمين صبري أن العقد ثقيل في الوزن، وأكدت أن ارتدائه بعد مونيكا بيلوتشي "شرف لها".
⭕️حصري: 💎 ياسمين صبري فيET بالعربي تخبرنا عن العقد الضخم الذي إرتدته كـ ثالث سيدة في العالم بعد مونيكا بيلوتشي “دا شرف ليا طبعًا ”... @yasminesabri— ET بالعربي (@ETbilArabi) March 13, 2021
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وتأتي تصريحات ياسمين صبري لبرنامج "إي تي بالعربي" بعد مشاركتها في جلسة تصوير دعائية لـ"كارتييه" في إمارة دبي الخليجية.
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يشار إلى أن آخر أعمال ياسمين صبري الفنية هو مسلسل "فرصة ثانية"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي.
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