"الضربة القاضية" تصنع نهاية نمر مفترس بين فكي تمساح… فيديو

تعد الحيوانات المفترسة كائنا مرعبا للكثير من الحيوانات الأخرى التي تشاركها حياة الغابة، لأن تلك الحيوانات تمتلك قوة هائلة تمكنها من الفتك بفرائسها بضربات خاطفة.

وتنتشر الكثير من اللقطات المصورة لحيوانات مفترسة مثل النمر وهو ينقض على فرائسه ويلتهمها في وقت قياسي بعدما يسقطها أرضا، لكن هناك مشاهد أكثر إثارة تتعلق بحيوانات مفترسة، يفترس بعضها بعضا في مواجهة مميتة.

pic.twitter.com/iBxJ54eqOb — The Dark side of nature (@Darksidesnature) March 14, 2021

ورغم أن سرعة البديهة والمناورة وخفت الحركة هي التي تمنح الحيوانات المفترسة القدرة على افتراس الحيوانات الأخرى، فإن اندلاع المواجهة بين كائنين مفترسين يمتلكان مستويات متقاربة من تلك الصفات يجعل الفارق بين الموت والحياة ضربة واحدة، إذا أخطأت قتلت صاحبها.

وعندما تكون المواجهة بين نمر بري وتمساح يتخفى على شاطئ نهر أو بحيرة، فإن مشهد المواجهة لن يستمر إلا ثوان معدودة، كما يظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" لتمساح يلتهم نمرا بضربة قاضية.