وسط غياب فني... شريهان تنعى عادل هاشم وتتذكر صفاته

حرصت الفنانة المصرية، شريهان، على نعي مواطنها الفنان، عادل هاشم، الذي توفي اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 82 عاما.

وغردت عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: " لا حول ولا قوة إلا بالله وانا لله وإنا اليه راجعون، لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى. أسأل الله القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. البقاء لله في إنسان وفنان راقي، محترم، نادر الخُلق والأخلاق والالتزام.. في سلام الله".

لاحول ولاقوة الا بالله وانا لله وانا اليه راجعون، لله ما اعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى. أسأل الله القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. البقاء لله في إنسان وفنان راقي ، محترم ، نادر الخُلق و الأخلاق و الإلتزام .. في سلام الله #عادل_هاشم — Sherihan (@Sherihan) March 16, 2021

يشار إلى أن شريهان شاركت عادل هاشم بطولة مسرحية "شارع محمد علي"، إلى جانب الفنانين فريد شوقي وهشام سليم والمنتصر بالله ووحيد سيف وسهير الباروني، والتي عرضت في تسعينيات القرن الماضي.

وانضم إلى شريهان في نعي عادل هاشم الفنان نبيل الحلفاوي، الذي قال عنه عبر حسابه على "تويتر": " رحم الله الصديق وزميل المسرح القومي الفنان عادل هاشم وأنعم على أسرته بالصبر والسكينة".

رحم الله الصديق وزميل المسرح القومي الفنان عادل هاشم وأنعم على أسرته بالصبر والسكينة. pic.twitter.com/MTmFKSNZj1 — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) March 15, 2021

​ولم ينع الكثير من الفنانين عادل هاشم، الذي شارك في بطولة العديد من المسلسلات التلفزيونية الشهيرة، منها "رأفت الهجان" و"محمد رسول الله" و"القضاء في اﻹسلام" و"بوابة الحلواني" و"قصة مدينة" و"اﻷبطال"، وكذلك أفلام "حرب أطاليا" مع الفنان أحمد السقا و"بلية ودماغه العالية" من بطولة محمد هنيدي، و"رجل لهذا الزمان" و"هدى ومعالي الوزير" لنبيلة عبيد و"131 أشغال" و"عفريت النهار" من بطولة نور الشريف.

عادل محمد هاشم من مواليد 19 فبراير/شباط 1939، وحصل على بكالوريوس معهد الفنون المسرحية، وتولى العديد من المناصب في هيئة المسرح، وقام بإخراج عدد كبير من العروض المسرحية الناجحة.

وتقام جنازة الفنان الراحل، عصر اليوم الثلاثاء، بمسجد السيدة نفسية في العاصمة المصرية القاهرة.