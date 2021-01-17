"كانوا على دراية"... شقيق عمر خورشيد يكشف المستور بشأن علاقة مها أبو عوف وشريهان

كشف إيهاب خورشيد، شقيق عازف الغيتار المصري الراحل عمر خورشيد، لأول مرة، حقيقة وفاة عمر خورشيد، وعلى ذمته الفنانة المصرية مها أبو عوف، واللبنانية دينا.

وقال إيهاب خورشيد، في تصريحات مع موقع "مصراوي"، إن "عمر توفي ودينا ومها على ذمته، ولم ينفصل عنهما"، موضحا أنه "لم ينجب أي أولاد منهما"

وأضاف: "مها أبو عوف ودينا، وشريهان شقيقة عمر خورشيد، مكنوش أوفياء له وأمناء عليه، لأنهم كانوا على دراية بكل ما حدث"

وتحوّل عمر خورشيد لـ"تريند" خلال الأيام الأخيرة الماضية، بعد مرور كل هذه السنوات من مصرعه في حادث غامض، وذلك بالتزامن مع وفاة صفوت الشريف، وقررت أسرة عمر خورشيد، استقبال العزاء فيه بعد 40 عاما على وفاته. وقالت الأسره إنها تتقبل واجب العزاء في منزلها في مصر الجديدة.. الله يرحمك يا عمر".

وتوفي عمر خورشيد يوم 29 مايو/ آيار 1981 جراء حادث مروري في نهاية شارع الهرم بجانب مينا هاوس وأمام مطعم خريستو بعد انتهائه من عمله في أحد الفنادق الكبرى، وكانت بصحبته زوجته اللبنانية دينا. وسبق عمل الراحل عمر خورشيد مع العديد من الفنانين، أبرزهم محمد عبد الوهاب، وفريد الأطرش، وعبد الحليم حافظ، وأم كلثوم.