جورجينا تنشر فيديو لرونالدو أثناء التدريب

نشرت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، مقطع فيديو لصديقها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أثناء حصة تدريبية مع فريقه يوفنتوس الإيطالي.

وعرضت جورجينا فيديو لصديقها على صفحتها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، التي يتابعها أكثر من 23.9 مليون شخص.

ووضعت عارضة الأزياء، تاجا على رأس "صاروخ ماديرا"، وكتبت بجانب اللقطة كلمة "زيوس"، التي تعني في معتقدات الإغريق الدينية "أب الآلهة والبشر".