بعد تهديده بالانتحار... فنان مصري يكشف حقيقة دخوله مصحة نفسية

كشف فنان مصري سبق وهدد بالانتحار عن حقيقة دخوله مصحة نفسية لتلقي العلاج، بعد مروره بأزمات خلال الفترة الأخيرة.

نفى الفنان شريف الدسوقي ما تردد حول دخوله المصحة بسبب تعرضه لبعض المشكلات التي هدد على إثرها مؤخرا بالانتحار.

وقال في اتصال هاتفي مع موقع "صدى البلد" إنه بصدد تحرير محضر (بلاغ) في النيابة العامة ضد مروجي الشائعة.

ولفت الدسوقي إلى أنه يستعد حاليا لتصوير 3 أعمال درامية تعرض خلال شهر رمضان المقبل.

وكشف الفنان المصري عن تواصله في وقت سابق اليوم مع نقيب الممثلين أشرف زكي لإصدار بيان ينفي تلك الشائعة، لاسيما وأنه تم الزج باسم عائلته في الأمر.

من جانبه، قال نقيب الممثلين في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إن "ما تردد حول نقل الفنان شريف الدسوقي إلى إحدى المصحات النفسية، وبالتنسيق معي، أمر غير صحيح تماما وكاذب".

وكانت أنباء قد ترددت حول تواصل زكي مع أسرة الفنان شريف الدسوقي وطلب حضورهم إلى مقر النقابة، واتفق معهم على إيداعه في إحدى المصحات النفسية، أملًا أن يعود إلى اتزانه، والتخفيف من الحالة السيئة التي يمر بها هذه الأيام.

وتعرض الدسوقي مؤخرا إلى أزمات خاصة بعد عدم حصوله على مستحقاته من أحد الأعمال، وصدور حكم قضائى أولي بحبسه بسبب عدم سداد أحد الأقساط.

ويقضي الحكم ضد الدسوقي بالسجن عامين وغرامة 2000 جنيه، بعد أن تقدم صاحب عقار في محافظة الإسكندرية بدعوى قضائية ضده، يتهمه فيها برفضه سداد باقي مستحقات مالية خاصة بشقة اشتراها منه.

وأفاد صاحب العقار أن شريف دسوقي لم يسدد القسط الأخير عليه، وهو 250 ألف جنيه، الذي كان من المفترض دفعه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وكان شريف دسوقي قد تعرض خلال الفترة الماضية لأزمة خلاف مع منتج فيلمه الأخير "وقفة رجالة"، الأمر الذي جعله يهدد بالانتحار.

وآخر أعمال الدسوقي هو فيلم "وقفة رجالة" مع النجوم ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، سيد رجب، ومحمد سلام، من تأليف هيثم دبور، وإخراج أحمد الجندي.