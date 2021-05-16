"الشاحن الأخضر"... مبادرة تدعم تحويل دبي لعاصمة "الاقتصاد الأخضر"

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي، مبادرة "الشاحن الأخضر"، التي توفر محطات شحن المركبات الكهربائية في مختلف أرجاء الإمارة، بصورة تساهم في تقديم حلول مبتكرة وصديقة للبيئة.

ويأتي ذلك من خلال مساهمتها في تقليل الانبعاثات الكربونية من قطاع النقل والمواصلات ودعم واستراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، التي أشارت إلى أن تطوير المبادرة بصورة مستمرة وزيادة عدد محطات شحن السيارات الكهربائية، ساهم في زيادة عدد السيارات الكهربائية والهجينة في الإمارة.

ولفتت الوكالة إلى أن الهيئة تلتزم بتحقيق رؤية محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة حاكم دبي، التي تهدف إلى تحويل دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

وتسعى الإمارات إلى الحد من الانبعاثات الكربونية بنسبة 16 في المئة في عام 2021، وذلك بعدما انخفضت الانبعاثات الكربونية فيها بنسبة 22 في المئة في عام 2019.