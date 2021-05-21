تحديد موعد انعقاد مهرجان قازان الـ17 للسينما الإسلامية

حددت الجهات المنظمة لمهرجان قازان السابع عشر للسينما الإسلامية، موعد انعقاده في الفترة من 5 إلى 10 سبتمبر/ أيلول، في عاصمة مدينة تتارستان الروسية.

ويقام هذا المهرجان بدعم من رئيس جمهورية تتارستان، رستم مينيخانوف، وبالشراكة مع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي".

وسيقام حفل افتتاح مهرجان السينما الإسلامية يوم 5 سبتمبر في قاعة مدينة قازان، أما الحفل الختامي يوم 10 سبتمبر في مركز "بيراميدا" للثقافة والترفيه.

وسيحضر الفعاليات فنانون بارزون، وسيتم عرض الأفلام المشاركة في المهرجان في دور السينما "رودينا" و"مير".

يذكر أن قبول طلبات المشاركة في مهرجان قازان الدولي السابع عشر للسينما الإسلامية بدأ في 1 فبراير/ شباط 2021، وسيستمر حتى 1 يونيو/ حزيران، وستنتهي لجنة الاختيار التي يرأسها هذا العام الخبير والناقد السينمائي الكازاخستاني جولنارا أبيكييفا.

مهرجان قازان الدولي للسينما الإسلامية أحد أكبر وأهم المهرجانات السينمائية الروسية، شعاره "نحو ثقافة الحوار عبر حوار الحضارات" يتم اختيار أعمال تعكس القيم الإنسانية والدينية والتقاليد الحضارية والتسامح، وتعزز أفكار حفظ السلام والتسامح الديني والإنسانية بغض النظر عن دين منتجيها.

وتأسس المهرجان بمبادرة وزارة الثقافة التابعة لتتارستان وبلدية قازان ومجلس شورى المفتين لروسيا وبدعم رئيس الجمهورية.