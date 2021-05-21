تركي آل الشيخ يفاجئ جورج وسوف أثناء غنائه على الهواء بالسعودية... فيديو

وأحيا الفنان السوري جورج وسوف، أمس الخميس، حفلا غنائيا في السعودية، عبر تقنية البث المباشر على الإنترنت، بتنظيم من شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، وتحت رعاية هيئة الترفيه في المملكة.
اتصال مباشر من معال المستشار #تركي_آل_الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه مع سلطان الطرب #جورج_وسوف اثناء حفله المباشر من تنظيم شركة روتانا لايف عبر تطبيق شاهد vip— 🎶RotanaMusic (@RotanaMusic) May 20, 2021
برعاية الهيئة العامة للترفيه#مكملين_معاكم @Turki_alalshikh @wassouf @Enjoy_Saudi @GEA_SA @ShahidVOD pic.twitter.com/NZ6RGBqvVE
وقدم جورج وسوف، خلال الحفل، باقة من أجمل أغانيه التي تعلق بها الجمهور خلال السنوات الماضية، مثل: "كلام الناس"، و"الهوى سلطان"، و"كدة كفاية"، و"حد ينسى قلبه".
وقال آل شيخ لسلطان الطرب في الوطن العربي، إنه "فنان عظيم وكبير وله معزة خاصة في قلبه".
كلام الناس مع #جورج_وسوف لا بيقدم ولا بأخر 😍😍— 🎶RotanaMusic (@RotanaMusic) May 20, 2021
برعاية الهيئة العامة للترفيه لايف عبر تطبيق شاهد VIP
تنظيم #روتانا#مكملين_معاكم@wassouf @GEA_SA @Enjoy_Saudi @ShahidVOD pic.twitter.com/DHsWKVdZXP
وتذكر آل شيخ أنهم أصدقاء منذ عام 1997 حين كان يزور وسوف في بيته أيام كان يدرس في لبنان.
كما أعرب آل شيخ عن سعادته بحفل جورج وسوف، واصفا هذا المطرب بالـ"الأسطورة".
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