حسن الرداد يكشف عن صورة تجمع بين والدته وسمير غانم

أزاح الفنان المصري، حسن الرداد، اليوم السبت، الستار عن صور تجمع بين والدته الراحلة وحماه الفنان الراحل، سمير غانم.

واكتفى الرداد بالتعليق على الصورة التي شاركها عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي بوضع رموز تعبيرية لقلوب، في إشارة إلى افتقاده لهما.

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وتوفيت والدة حسن الرداد في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد صراع مع المرض.