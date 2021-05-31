بسمة وهبة تثير ضجة بسبب فيديو لها من أمام الكعبة يخص صحة دلال عبد العزيز

أثارت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، اليوم، ضجة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب فيديو شاركته من أمام الكعبة المشرفة.

وتظهر بسمة وهبة في المقطع المصور الذي شاركته عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي وهي تدعو بالشفاء للفنانة المصرية، دلال عبد العزيز.

وتقول وهبة في الفيديو من أمام الكعبة المشرفة: "اللهم اشف دلال عبد العزيز وقومها لبناتها يا رب.. قولوا آمين من فضلكم يرحمكم الله.. يارب اشف دلال حبيبتي، صداقة كلها حنية وحب، ست أصيلة ومخلصة وحبيبة ومؤمنة.. يا رب يا رب يا رب يشفيكي يا دلال".

ولكن لم يكن دعاء بسمة وهبة لدلال عبد العزيز هو سبب الغضب منها على "السوشيال منها"، وإنما لاستخدامها فلاتر التجميل الخاصة بتطبيق "سناب شات".

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وكان من بين التعليقات المنتقدة التي طالت بسمة وهبة: "واللي يدعي ليش يصور انه يدعي !!!!! أعتقد هي علاقة بين الإنسان بربه وماله داعي الشو"، و"ادعيلها قدام الكعبة يا حبيبتي مش تدعيلها قدامنا كفاية تمثيل بقا عايزين تبقوا تريند بأي طريقة".

أيضا من بين التعليقات التي طالت بسمة وهبة: "إنتِ رايحة تتعبدي ولا تقعدي تتصوري بفلتر، حاطة فيلتر انتي وعم تعملي عمرة معقول، تقبل الله"، و"إنتِ رايحة بيت ربنا للدعاء ولا همك إنك تتجملي قدام الجمهور".

وقال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان المصرية، يوم السبت، إن حالة الممثلة المصرية دلال عبد العزيز لا تزال في حاجة إلى الأكسجين

وكشف حسني آخر مستجدات الحالة الصحية لدلال في مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، ونقلتها صحيفة الوطن وشكر الأطباء القائمين على علاجها.

وأوضح أن حالتها لا تزال تحتاج إلى أكسجين بجرعات عالية، متمنيًا لها الشفاء العاجل ولكل المرضى.

وقال الإعلامي المصري، رامي رضوان، إن أسرته أخفت خبر وفاة والد زوجته الفنان سمير غانم، عن الفنانة دلال عبدالعزيز زوجة الفنان الراحل، من خلال عدة حيل، مشيرا إلى أنهم سحبوا منها الهواتف وقاموا بإغلاق التلفزيون.