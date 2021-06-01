ما هي خطوات التقديم لرياض الأطفال؟

ويتزامن ذلك مع بدء موعد التقديم لرياض الأطفال لعام 2021، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم الفني المصري، في بيان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.
ولفتت الوزارة إلى أن مديريات التربية والتعليم في المحافظات، ستتيح روابط داخلية على موقعها الإلكتروني للتسجيل إلكترونيا.
فيما يلي أهم إجراءات التقديم لمرحلة رياض الأطفال في المدارس المصرية، التي تشمل الشروط والرابط والأوراق المطلوبة:
ما هي شروط الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال؟
يجب أن يكون الطفل في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أكبر من 4 سنوات وأقل من 6 سنوات، كما يجب أن يلتزم ولي أمر الطفل بالمنطقة السكنية المقيم بها وفقا لما هو وارد في بطاقة الرقم القومي.
وتشمل الشروط توقيع ولي الأمر على إقرار بعدم التقديم لمدرستين للغات في الوقت نفسه.
كما يتعهد ولي الأمر كتابة بمتابعة نتيجة مراحل التنسيق لسداد قيمة المصروفات الدراسية في موعد أقصاه 15 يوما بعد إعلان النتيجة، على أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية التي يتم إجراؤها بعد ذلك.
ما هي الأوراق المطلوبة للتقديم في مرحلة رياض الأطفال؟
يتطلب التقدم لمرحلة رياضة الأطفال توفير بعض الأوراق الخاصة بالطفل وولي أمره أو من ينوب عنه.
وتشمل أصل شهادة ميلاد الطفل مع 5 صور ضوئية للشهادة.
4 خطوات للتقديم إلكترونيا لمرحلة رياض الأطفال .. تعرف عليها https://t.co/f6l4jAyY3R pic.twitter.com/jt3nmEUfOK— بوابة الوطن (@ElwatanNews) June 1, 2021
ويجب أن يتم تقديم صورة بطاقة ولي الأمر أو من يكفل الطفل وتقديم ما يفيد إقامة والد الطفل في النطاق الجغرافي للمدرسة.
ويجب أن تشمل الأوراق عدد 4 صور شخصية للطفل.
كيف يتم التقديم لرياض الأطفال؟
تبدأ عملية التقديم لمرحلة رياض الأطفال بالدخول على لينك التقديم بمرحلة رياض الأطفال: (https://kg.emis.gov.eg/).
وفي الخطوة الثانية يتم اختيار نوع المدرسة رسمية أو مدرسة لغات واختيار المحافظة التابع لها الطفل، ثم ملء البيانات الخاصة ببيانات الطالب التي تشمل تاريخ الميلاد ونوع الطالب.
ما هي المدارس والمراحل التي يمكن التسجيل فيها؟
يشمل ذلك رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى للمدارس "الرسمي ـ الرسمي لغات".
ما هي مواعيد التقديم ومتى يتم قبول الطلاب؟
يبدأ التقديم في 1 يونيو ويستمر حتى 30 يونيو، بينما يتم القبول وفحص الملفات للمتقدمين بداية من 1 يوليو/ تموز حتى 31 يوليو.
هل يمكن التقديم بأكثر من مدرسة؟
في حالة المدارس الرسمية يمكن التقديم بأكثر من مدرسة، كما يمكن للمدرسة مساعدة ولي الأمر في تسجيل بيانات طفله إذا لم يتمكن من ذلك بنفسه.
وبالنسبة للمدارس الرسمي لغات يمكن لولى الأمر تقديم طلب الالتحاق وتحديد نوعية التعليم الراغب في التقدم لها وتحديد المحافظة.
كما يمكن لولى الأمر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة، لكن يجب أن يتقدم على نوعية تعليم واحدة فقط، كما يتاح لولى الأمر تعديل المدارس التي تم تسجيلها كرغبات إلكترونية خلال الفترة المحددة فقط للتقديم.
كيف يتم إعلان نتيجة التقديم؟
يتم إعلان نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقديم، وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي للطالب ويتم إعلان نتيجة القبول النهائي عقب فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.
كيف يتم التقديم للوافدين؟
يقوم ولى الأمر بتقديم أوراق الالتحاق للطلاب الوافدين إلى الإدارة التعليمية المختصة وتقوم جهة الاختصاص بمراجعة المستندات ثم يتم تسجيل بيانات الوافدين الذين تم قبولهم إلكترونيا من خلال إدارة الإحصاء بالإدارة التعليمية.
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