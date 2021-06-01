ما هي خطوات التقديم لرياض الأطفال؟

يبحث أولياء الأمور الراغبين فى إلحاق أولادهم بمرحلة رياض الأطفال عن شروط الالتحاق بهذه المرحلة التعليمية والأوراق المطلوبة للتقديم، وهو ما جعلها من أكثر العمليات بحثا على محرك البحث العالمي "غوغل".

ويتزامن ذلك مع بدء موعد التقديم لرياض الأطفال لعام 2021، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم الفني المصري، في بيان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

وصرحت الوزارة أن التقديم لرياض الأطفال لعام 2021، سيبدأ بجميع مديريات التعليم على مستوى مصر، اعتبارا من اليوم، الأول من يونيو/ حزيران الجاري، مشيرة إلى أن التقديم سيكون إلكترونيا، على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم الإلكترونية.

ولفتت الوزارة إلى أن مديريات التربية والتعليم في المحافظات، ستتيح روابط داخلية على موقعها الإلكتروني للتسجيل إلكترونيا.

فيما يلي أهم إجراءات التقديم لمرحلة رياض الأطفال في المدارس المصرية، التي تشمل الشروط والرابط والأوراق المطلوبة:

ما هي شروط الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال؟

يجب أن يكون الطفل في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أكبر من 4 سنوات وأقل من 6 سنوات، كما يجب أن يلتزم ولي أمر الطفل بالمنطقة السكنية المقيم بها وفقا لما هو وارد في بطاقة الرقم القومي.

وتشمل الشروط توقيع ولي الأمر على إقرار بعدم التقديم لمدرستين للغات في الوقت نفسه.

© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHED تلاميذ بإحدى المدارس المصرية أثناء وجودهم في فناء المدرسة

كما يتعهد ولي الأمر كتابة بمتابعة نتيجة مراحل التنسيق لسداد قيمة المصروفات الدراسية في موعد أقصاه 15 يوما بعد إعلان النتيجة، على أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية التي يتم إجراؤها بعد ذلك.

ما هي الأوراق المطلوبة للتقديم في مرحلة رياض الأطفال؟

يتطلب التقدم لمرحلة رياضة الأطفال توفير بعض الأوراق الخاصة بالطفل وولي أمره أو من ينوب عنه.

وتشمل أصل شهادة ميلاد الطفل مع 5 صور ضوئية للشهادة.

4 خطوات للتقديم إلكترونيا لمرحلة رياض الأطفال .. تعرف عليها https://t.co/f6l4jAyY3R pic.twitter.com/jt3nmEUfOK — بوابة الوطن (@ElwatanNews) June 1, 2021

ويجب أن يتم تقديم صورة بطاقة ولي الأمر أو من يكفل الطفل وتقديم ما يفيد إقامة والد الطفل في النطاق الجغرافي للمدرسة.

ويجب أن تشمل الأوراق عدد 4 صور شخصية للطفل.

كيف يتم التقديم لرياض الأطفال؟

تبدأ عملية التقديم لمرحلة رياض الأطفال بالدخول على لينك التقديم بمرحلة رياض الأطفال: (https://kg.emis.gov.eg/).

وفي الخطوة الثانية يتم اختيار نوع المدرسة رسمية أو مدرسة لغات واختيار المحافظة التابع لها الطفل، ثم ملء البيانات الخاصة ببيانات الطالب التي تشمل تاريخ الميلاد ونوع الطالب.

ما هي المدارس والمراحل التي يمكن التسجيل فيها؟

يشمل ذلك رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى للمدارس "الرسمي ـ الرسمي لغات".

ما هي مواعيد التقديم ومتى يتم قبول الطلاب؟

يبدأ التقديم في 1 يونيو ويستمر حتى 30 يونيو، بينما يتم القبول وفحص الملفات للمتقدمين بداية من 1 يوليو/ تموز حتى 31 يوليو.

هل يمكن التقديم بأكثر من مدرسة؟

في حالة المدارس الرسمية يمكن التقديم بأكثر من مدرسة، كما يمكن للمدرسة مساعدة ولي الأمر في تسجيل بيانات طفله إذا لم يتمكن من ذلك بنفسه.

وبالنسبة للمدارس الرسمي لغات يمكن لولى الأمر تقديم طلب الالتحاق وتحديد نوعية التعليم الراغب في التقدم لها وتحديد المحافظة.

© AFP 2021 / OLI SCARFF أطفال يجلسون داخل إحدى فصول رياض الأطفال

كما يمكن لولى الأمر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة، لكن يجب أن يتقدم على نوعية تعليم واحدة فقط، كما يتاح لولى الأمر تعديل المدارس التي تم تسجيلها كرغبات إلكترونية خلال الفترة المحددة فقط للتقديم.

كيف يتم إعلان نتيجة التقديم؟

يتم إعلان نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقديم، وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي للطالب ويتم إعلان نتيجة القبول النهائي عقب فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

كيف يتم التقديم للوافدين؟

يقوم ولى الأمر بتقديم أوراق الالتحاق للطلاب الوافدين إلى الإدارة التعليمية المختصة وتقوم جهة الاختصاص بمراجعة المستندات ثم يتم تسجيل بيانات الوافدين الذين تم قبولهم إلكترونيا من خلال إدارة الإحصاء بالإدارة التعليمية.