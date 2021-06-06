جمال سليمان: نادم على ظهوري كـ"ضيف شرف" في مسلسل دينا الشربيني... فيديو

كشف الفنان السوري، جمال سليمان، أمس السبت، أنه نادم على الظهور كـ"ضيف شرف" في المسلسل التلفزيوني "زي الشمس"، من بطولة الفنانة المصرية، دينا الشربيني.

وأكد سليمان في لقاء مع برنامج "واحد من الناس"، المذاع على فضائية "الحياة" المصرية، أنه لن يكرر تجربة الظهور كـ"ضيف شرف" في المستقبل، لأنه فوجئ أن "ذلك ليس محل تقدير له، وهو ما عزّ عليه جدا"، بحسب قوله.

وتابع موضحا أنه لم يكن يرغب في الظهور في إعلانات المسلسل بالشوارع، وذلك لأن العمل من بطولة "شباب رائعين" للغاية بحسب تعبيره، وعندما عرض عليه منتج العمل فكرة الظهور في أحداثه كـ"ضيف شرف" لم يستطع أن يرفض، خاصة وأنه حضر إلى منزله ويكن له معزة خاصة.

وأضاف: "عندما عرض المسلسل كان في منتهى الاستهانة لي، ولهذا أنا لست مضطرا لتقديم هذه النوعية من الأدوار".

وعرض مسلسل "زي الشمس" في رمضان 2019، وهو من بطولة دينا الشربيني وريهام عبد الغفور، ومن تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.

من ناحية أخرى، اعترف جمال سليمان لبرنامج "واحد من الناس" أن لهجته السورية أثرت سلبا على تجسيده لشخصية الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر، في مسلسل "صديق العمر".

وفيما لفت سليمان إلى أنه يعتز بمسلسل "صديق العمر"، فقد شدد أنه كان يجب أن يتم تخصيص له مزيدا من الوقت في التصوير على عكس المسلسلات التلفزيونية الأخرى، بسبب تناوله موضوعا مختلفا يضم العديد من الأحداث التاريخية.

ومسلسل "صديق العمر" من إنتاج عام 2014، وهو مستوحى عن كتاب لممدوح الليثي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، ويشارك في بطولته باسم سمرة والفنانة التونسية درة.

يشار إلى أن جمال سليمان شارك في موسم دراما رمضان 2021 بمسلسل "الطاووس"، ويشارك في بطولته سهر الصايغ وسميحة أيوب.