بوسي شلبي تخرج عن صمتها وترد على ياسمين عبد العزيز

خرجت الإعلامية المصرية، بوسي شلبي، عن صمتها، وردت على الفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز، بعد الأزمة التي نشبت مؤخرا، عندما استضافت الأولى الفنانة ريهام حجاج، زوجة محمد حلاوة، وطليق ياسمين عبد العزيز.

وردا على سؤال حول تعليق ياسمين عبد العزيز، على تصريحاتها في برنامج "شيخ الحارة" بأن يسرا هي رقم واحد في المشاهدات في مصر والعالم العربي، قالت بوسي شلبي، في تصريحات لـ" موقع ليالينا "، إن "الموضوع مش يسرا، أنا مقتنعة إن يسرا نمبر وان وهتفضل نمر وان، الموضوع إن الطرف الثاني ما زال يحب الطرف الأول، وأنا لست طرفًا في الموضوع".

ووصفت "يسرا بقامات الوطن العربي مع عادل إمام"، مؤكدة أنها "نفتخر بهما في الوطن العربي، وهذا رأيها ورأي الناس، ورأي الإعلاميين والصحافيين، ورأي التوزيع الخارجي".

وتأتي تصريحات بوسي شلبي، ردا على تعليق الفنانة ياسمين عبد العزيز، على لقائها في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي في رمضان الماضي، والذي قيمت خلاله موسم دراما رمضان 2021، وقالت إن الفنانة يسرا هي رقم واحد وستظل رقم واحد.

وقالت بوسي شلبي، إن يسرا مازالت تنجح سينما وتلفزيون وتحتل أعلى نسبة مشاهدة وليست ياسمين عبدالعزيز لأنها لم تكن على الساحة ولم تكن ظاهرة، وعلقت ياسمين عبدالعزيز على الفيديو بطريقة ساخرة من خلال كلمة واحدة فقط قائلة :"هموت" إلى جانب وجوه ضاحكة.

وامتدت الحرب الكلامية، بين الطرفين، خاصة بعدما أعلنت بوسي شلبي استضافة الفنانة ريهام حجاج في برنامج سهرة خاصة على قناة النهار، فيما فضلت الفنانة ياسمين عبد العزيز الرد بشكل غير مباشر، وكتبت في منشور شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، أن "الصمت ليس ضعفا وإنما قوة".