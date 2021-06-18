ياسمين عبد العزيز: الصمت ليس ضعفا

أكدت الفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز، اليوم الجمعة، أن "الصمت ليس ضعفا وإنما قوة".

جاء ذلك في منشور شاركته الممثلة المصرية عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

ونشرت ياسمين عبد العزيز مقولة بالعامية المصرية، تعني أنها لا تتخيل أنها تسبب الغيرة للآخرين دون أن تتكلم.

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وتأتي تصريحات الفنانة المصرية، اليوم الجمعة، بعد أن ظهرت الفنانة المصرية، ريهام حجاج، في حلقة مع المذيعة، بوسي شلبي، على فضائية "النهار" المصرية، وقالت فيها إن الحرب بين زوجها، رجل الأعمال، محمد حلاوة، وطليقته السابقة ياسمين عبد العزيز لا وجود لها إلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب اللقاء، فقد أكدت حجاج أن كلا من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة وطليقته ياسمين عبد العزيز يعيشان حياتهما بسعادة كل مع شريكه الجديد.

وأوضحت أن ياسمين عبد العزيز لا يعيبها إعلان خبر الطلاق من عدمه، معللة بأن الحياة الشخصية مكانها ليس مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام.

وشددت حجاج على عدم أحقية الجمهور في أن يبدي رأيه في حياة الفنانين الشخصية، مثل أخبار الزواج أو الطلاق، لأنه في النهاية لا يعرف تفاصيل ما يدور، حسب تعبيرها.

وأكدت ريهام أن ما تعرضت له من انتقادات وآراء سلبية، كان سببه الرئيسي هو زواجها من رجل الأعمال المصري محمد حلاوة، عقب عام من طلاقه للفنانة ياسمين عبد العزيز.

وفي نفس اللقاء ردت الفنانة المصرية ريهام حجاج، على الانتقادات التي تعرضت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخيرا، مؤكدة أن زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة بعد انفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز هو السبب، خاصة أن خبر طلاقهما لم يكن معلنا وقتها.

يشار إلى أن ياسمين عبد العزيز متزوجة من الفنان المصري، أحمد العوضي، وأعلنا زواجهما العام الماضي، وشاركا في موسم دراما رمضان 2021 بمسلسل "اللي مالوش كبير".