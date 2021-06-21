آمال ماهر تكشف أسباب اعتزالها ردا على "الكثير من اللغط"

كشفت الفنانة المصرية آمال ماهر، صباح اليوم الاثنين، أسباب اعتزالها، وذلك بعد أن سمعت الكثير من اللغط على حد قولها.

وقالت ماهر لجمهورها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إنها أحبت أن توضح بعد أن سمعت الكثير من اللغط، وهو أنها اتخذت قرار الاعتزال بعد مرورها بظروف نفسية سيئة عقب وفاة عمتها التي كانت قريبة إلى قلبها، وكذلك بعد فسخ خطوبتها.

وكانت آمال ماهر قد أعلنت فسخ خطوبتها بعد مرور 48 يوما فقط من إعلانها الارتباط.

جمهوري الحبيب أحب أن اشكركم لوقوفكم بجانبي وأحببت أن أوضح بعد أن سمعت الكثير من اللغط لقد مريت بظروف نفسيه سيئه بعد وفاة عمتي الحبيبه وكانت قريبه الي قلبي وايضا ظروف فسخ خطبتي مما أثر علي حالتي النفسيه ودفعني لأتخاذ قرار الأعتزال لذلك احببت ان اوضح حقيقة موقفي وأشكركم من كل قلبي. — Amal Maher (@amalmaher) June 21, 2021

وشكرت آمال ماهر جمهورها على سؤالهم المستمر عنها للاطمئنان عليها، وتابعت أنها ستلتقي بجمهورها بعد أن تتحسن نفسيتها.

علي سؤالكم المستمر عني للأطمئنان عليا وانشاء الله بعد ان تتحسن نفسيتي التقي بكم ... — Amal Maher (@amalmaher) June 21, 2021

​يذكر أن آمال ماهر كانت قد فاجأت جمهورها بخبر صادم في الفترة الأخيرة، عندما أعلنت اعتزالها وابتعادها تماما عن الوسط الفني والنشاط الفني، وذلك لظروف خاصة وخارجة عن إرادتها، وفقا لتعبيرها.

وقالت عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إنها لا تفكر في الوقت الحالي سوى بالابتعاد عن الوسط الفني.

أما في ما يخص ألبومها الذي كانت على وشك إطلاقه، فأوضحت أنه مؤجل لأجل غير مسمى، على الرغم من حماسها الشديد سابقاً لتقديمه، موجهة، في رسالتها الحزينة، الشكر لكل من ساندها في رحلتها الفنية وحياتها، وإلى جمهورها العربي من المحيط إلى الخليج.

وكانت الفنانة آمال ماهر كشفت، أخيرا، عن تعرضها لهجوم كبير وبطرق غير شرعية. وقالت في بيان عبر حسابها الرسمي في موقع "إنستغرام": "حاليا كل حساباتي الرسمية على السوشيال ميديا تتعرض لهجوم كبير بطرق غير شرعية وكذلك موقعي الرسمي". وأوضحت ماهر أن الغرض من هذا الهجوم الكبير هو إغلاق الموقع الرسمي الخاص بها وكل حساباتها.