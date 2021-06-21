محمد حديد يتلقى رسالة من ابنته جيجي في عيد الأب: أحلى جدو

تلقى رجل الأعمال الأمريكي (من أصول فلسطينية)، محمد حديد، تهنئة من ابنته عارضة الأزياء الشهيرة، جيجي حديد، بمناسبة عيد الأب.

وجاءت تهنئة جيجي حديد لوالدها في 2021 مختلفة هذه المرة، إذ وجهت له الحديث بصفته جدا، بعدما استقبلت أول بناتها من صديقها، زين مالك.

وشاركت جيجي حديد صورة لها مع والدها، محمد حديد، أثناء تجوله بحفيدته الصغيرة داخل عربتها في الشارع، ووجهت معها رسالة له هي: "عيد أب سعيد يا أبي، أحبك كثيرا وأحببت مشاهدتك وأنت أحلى جدو مع ابنتي خاي".

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وفي شهر سبتمبر/ أيلول 2020، أنجبت جيجي حديد طفلتها الأولى من صديقها المغني زين مالك. © REUTERS / CAITLIN OCHS والد جيجي حديد يزور أهرامات مصر... ماذا قال عن ابنته في مهرجان القاهرة السينمائي ونشرت الأم وقتها صورة على إنستغرام والأب يمسك بيد ابنته، معلقة، انضمت ابنتنا إلى كوكبنا في نهاية هذا الأسبوع وقد غيرت عالمنا. كما نشر زين مالك صورة لطفلته وكتب، الطفلة وجيجي بصحة جيدة، والحب الذي أشعر به تجاه هذا الكائن الصغير يفوق استيعابي.

وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، صرح محمد حديد لبرنامج "إي تي بالعربي" أن حفيدته تشبه والدتها، وهو دائم التواصل معها عبر الفيديو، كما أكد أن حفيدته لا تزعج والديها بصراخها أثناء نومهما في المساء.

ويحتفل العالم في 21 يونيو/ حزيران من كل عام بيوم الأب العالمي، تكريما لدوره في حياة الأسرة، التي غالبا ما يبذل الأب كل ما بوسعه لإسعادها وتوفير حياة كريمة لها.