حورية فرغلي تشوق جمهورها لـ"مفاجأة جديدة"

وكتبت حورية فرغلي، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "جاهزين للمفاجأة؟"، لتنهال عليها التعليقات من الجمهور مبدين تلهّفهم للكشف عن هذه المفاجأة ومتسائلين عن نوعها وهل هي تخص حالتها الصحية أم عملاً فنياً جديداً ستظهر من خلاله؟.

وكانت الفنانة المصرية حورية فرغلي، أعلنت مؤخرا اسم المسلسل الذي تعود به إلى الدراما بعد عامين من التوقف بسبب أزمتها الصحية الأخيرة. ونشرت على صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، صورتين لها أثناء توقيعها عقود مسلسل "أيام وبنعيشها"، معلقة: "انتظروني قريبا".

وأجرت حورية فرغلي نحو 4 عمليات جراحية في أنفها بولاية شيكاغو الأمريكية، لتنهي معاناة دامت لسنوات وتسببت في حالتها النفسية السيئة، وخضعت قبل رحلة أمريكا للعديد من العمليات الجراحية بالأنف الذي تحطم بعد سقوطها من على الحصان أثناء تدربها على رياضة الفروسية قبل سنوات، لكن جميع العمليات لم تكلل بالنجاح ما عرضها لمشكلات صحية وصعوبة في التنفس وتغير في الملامح إلى حد كبير، وأيضا مشكلات نفسية دفعتها للتقليل من الظهور.