ديانا كرزون تعلق بعد إنجاب طفلتها الأولى... وشقيقتها تنشر كواليس الولادة

علقت الفنانة الأردنية، ديانا كرزون، اليوم الثلاثاء، على إنجاب طفلتها الأولى من زوجها الإعلامي، معاذ العمري، بعدما أصبح اسمها ضمن الموضوعات المتداولة على محرك البحث "غوغل".

وشاركت كرزون عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي صورة لها بصحبة زوجها، والتي تظهر فيها وهي تحمل حذاء طفلتها، وكتبت معها: "الحمدلله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، اليوم صرنا ثلاث ونورت حياتنا طفلتنا الأولى"، ولفتت إلى أن تاريخ الولادة كان بالأمس الاثنين الموافق 21 يونيو/ حزيران الجاري.

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في سياق متصل، شاركت زين كرزون لقطات من كواليس ولادة شقيقتها ديانا، وكذلك من حفل استقبال المولودة، عبر خاصية "الستوريز" على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

ونشرت #زين_كرزون شقيقة ديانا، عدة فيديوهات عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، والتي سلطت الضوء خلالها على الحلوى والأجواء الفخمة لحفل استقبال الطفلة. pic.twitter.com/TZS7cx2BvI — مجلة هي (@hiamag) June 22, 2021

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الصور والفيديوهات التي شاركتها زين كرزون لابنة شقيقتها على نطاق واسع.

واحتفلت ديانا كرزون بعقد قرانها على الإعلامي معاذ العمري، في سبتمبر/ أيلول 2020، ونشرت صورا ومقطع فيديو للحفل.

ونشرت كرزون صورا للحفل على حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تمت الجاهة والخطوبة في هذه الليلة المباركة".

وأضافت: "أسأل الله أن يبارك لنا ويكتب لنا ولكم الخير، اللهم لك الحمد".

من جانبه، نشر معاذ العمري وقتها صورا على صفحته على "إنستغرام" مع ديانا كرزون، وعلق عليها: "أنتم سبقتونا بمحبتكم وأعلنتم عن الجاهة، رغم أننا كنا قد قررنا الإعلان يوم الجاهة"، مضيفا: "لكن الأخوة الصحفيين لم يستطيعوا الانتظار إلى يوم الجمعة حتى يتم الإعلان رسميا".

وتابع العمري: "شكرا لكل الأحبة والأصدقاء، الذين غمروني بمحبتهم ومشاعرهم الصادقة وتهانيهم بمناسبة خطوبتي من ديانا كرزون، التي اخترتها أن تكون شريكة حياتي ورفيقة دربي".