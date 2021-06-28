إعلام: رد فعل شيرين عبد الوهاب على "التسريب الصوتي" لوالد زوجها

كشفت وسائل إعلام مصرية، رد فعل الفنانة شيرين عبد الوهاب، على التسريب الصوتي الذي نـُـسب لحسين حبيب والد زجها، حسام حبيب، بشأن خطة نجله للزواج سرا عليها.

وقالت قناة " صدى البلد " المصرية، إن "النجمة شيرين عبد الوهاب تجاهلت الرد على التسريبات التي خرجت لوالد زوجها حسام حبيب سواء بالتأكيد أو النفي"، مشيرة إلى ذلك يعود إلى قبولها حملة الهجوم على زوجها حسام حبيب ووالده خاصة بعد الضغوط التي تعرضت لها في الماضي".

وكانت شيرين عبد الوهاب، خرجت تعقب رسميا وللمرة الأولى، على أزمة التسريب الصوتي وقالت عبر حسابها على موقع "تويتر": "الرد الصوتي لي على ما تم ويتم وسيتم تداوله في خلال دقائق... شكرا لكم".

​وكانت مجلة "الجرس" اللبنانية نشرت، أمس الأحد، ​تسريبا صوتيا وصفه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بـ"الخطير"، ويتحدث عن إعلان حسين حبيب، والد حسام حبيب، خطة نجله للزواج سرا من المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب.

وجاء في التسريب الصوتي، المنسوب لوالد الفنان حسام حبيب، حديث للأخير يكشف فيه خطة نجله للزواج سراً من شيرين عبد الوهاب، لأجل إنجاب أطفال، ويعترف بأنه يتحكم في جميع الحسابات المالية لها ويأخذ أموالا من حساباتها دون الرجوع لها، وأنها شخصية تطلب الطلاق باستمرار، على حد زعم التسريب.

وخرج حسين حبيب، عن صمته. وقال، في تصريحات نقلتها "بوابة أخبار اليوم"، إن "ما أثير هو كذب وافتراء"، متابعا: "الناس خرابة بيوت ده مش صوتي".