الأرصاد المصرية تكشف تفاصيل "أسبوع صعب" وتحذر من ارتفاع كبير في درجات الحرارة

كشف خبراء الأرصاد الجوية في مصر عن توقعاتهم لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، من الأربعاء حتى الاثنين المقبل، التي تشهد تغيرا في درجات الحرارة على غالبية الأنحاء، لتصل إلى 45 درجة مئوية يوم السبت المقبل في جنوب مصر.

وذكرت هيئة الأرصاد المصرية أن حالة الطقس ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن الموجة الحارة تبدأ اعتبارا من غد الأربعاء.

ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة حتى الاثنين المقبل، في "أسبوع صعب" بالنسبة لحالة الطقس.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد المصرية أن الطقس سيكون شديد الحرارة نهارا في مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومناطق جنوب سيناء وجنوب مصر، بينما يسود طقس حار على السواحل الشمالية.

ويكون الطقس معتدلا في وقت الليل في القاهرة والوجه البحري، بينما يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية.

عاجل| الموجة الحارة مستمرة.. «#الأرصاد» تعلن طقس الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعةhttps://t.co/OjpmSbs2ee pic.twitter.com/DKDQmzO3dl — بوابة أخبار اليوم (@akhbarelyom) June 29, 2021

وتتراوح درجات الحرارة بين 32 على السواحل الشمالية إلى 44 درجة مئوية في جنوب الصعيد من الثلاثاء حتى الجمعة، بينما تصل إلى 45 درجة في جنوب الصعيد السبت المقبل، قبل أن تتراجع تدريجيا إلى أن تصل درجة الحرارة في جنوب مصر إلى 43 درجة الاثنين المقبل، وتكون 37 درجة في القاهرة.